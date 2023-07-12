Le Monde: Французских инструкторов, обучающих солдат ВСУ, не волнует их дальнейшая судьба

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Обозреватель французской газеты Le Monde Элиз Венсан завила, что французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба бойцов ВСУ.
В своей статье обозреватель рассказала о том, что обучение украинских солдат длится пять дней. Затем, проводится церемония проводов украинцев на возможную гибель.
Издание Le Monde также приводит слова французского полковника Бенуа, который заявил о том, что будущее украинских военнослужащих не проблема страны. Францию не касается то, что с ним станет.
Уточняется, что полигон, на котором тренируют украинских солдат находится в Польше. При этом, обучение проводят французские военнослужащие.
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Издание Le Monde также приводит слова французского полковника Бенуа, который заявил о том, что будущее украинских военнослужащих не проблема страны. Францию не касается то, что с ним станет.
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Анастасия Крестьянова