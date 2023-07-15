Le Monde: Индия и Франция работают над новым планом решения конфликта России и Украины

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Индия и Франция разрабатывают новый план урегулирования конфликта России и Украины. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
Ожидается, что новый план будет кардинально отличаться от прошлых мирных инициатив, которые поступали от Китая и стран Глобального Юга.
Премьер Индии Нарендра Моди, на фоне визита в Париж 13-14 июля, поручил своим сотрудникам совместно с французскими коллегами разработать план по урегулированию российско-украинского конфликта.
Во время разговора между Нарендой Моди и французским президентом Эмманюэлем Макроном, тема конфликта между Россией и Украиной была приоритетной.
Помимо этого, они затронули вопрос совместного производства оружия и его экспорта в третьи страны. Моди также предложил возможность объединения стран мира для решения важных вопросов, в том числе последствий конфликта России и Украины и пандемии коронавируса.
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Премьер Индии Нарендра Моди, на фоне визита в Париж 13-14 июля, поручил своим сотрудникам совместно с французскими коллегами разработать план по урегулированию российско-украинского конфликта.
Помимо этого, они затронули вопрос совместного производства оружия и его экспорта в третьи страны. Моди также предложил возможность объединения стран мира для решения важных вопросов, в том числе последствий конфликта России и Украины и пандемии коронавируса.
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Анастасия Чинкова