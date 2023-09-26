Le Monde: Саудовская Аравия постепенно перестаёт быть ключевым союзником США

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Саудовская Аравия сокращает свою зависимость от США, отказавшись от формулы «нефть в обмен на военную защиту», которая действовала ещё с 1945 года, cообщил журналист французского издания Le Monde Жан-Мишель Беза.
«Никогда еще саудовцы так не соответствовали своему прозвищу "нефтяные короли". Они восстановили контроль над рынком нефти при активной поддержке России», — считает он.Ранее издание The New York Times сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты также все активнее в своей внешней политике сотрудничают с Россией и Китаем. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян — глава ОАЭ и ключевой союзник Вашингтона, уже два раза за минувший год приезжал в Россию для встреч с президентом Владимиром Путиным. А военно-воздушные силы ОАЭ и Китая уже в скором времени планируют провести первые в истории совместные учения.
«Саудовская Аравия и ОАЭ, признавая многополярный мировой порядок, выстраивают свою политику в соответствии с интересами России и Китая, бросая вызов интересам США. По мере развития националистических проектов они будут оказывать существенное влияние на Ближний Восток и внешнюю политику США», — отмечал политолог Джон Хоффман.New York Times констатировало, что Соединённым Штатам не удалось убедить Эмираты присоединиться к внешнеполитическому курсу вашингтонской администрации в том, что касается ограничения военных связей с Китаем и «изоляции» России.
Напомним, что с 1 января 2024 года как Саудовская Аравия, так и ОАЭ станут одним из шести новых членов объединения БРИКС — наряду с Ираном, Египтом, Аргентиной и Эфиопией.
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