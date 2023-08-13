Лекорню: Франция выполнила план по обучению украинских солдат

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится во главе страны, он не станет подписывать законы о трех полах или об однополых браках. Об этом он сказал во время выступления в эфире телеканала TV Pink.

«Не подпишу документа о признании никакого другого пола, кроме мужского и женского, а также какого-таи гендерфлюида, который ощущает себя то мужчиной, то женщиной», — сказал глава государства.

Сербский лидер отметил, что подобные инициативы, в числе которых желание узаконить однополые браки, находят поддержку у премьер-министра страны Анны Брнабич, которая не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.Александр Вучич подчеркнул, что сербское общество является традиционным и придерживается традиционных ценностей, в том числе в отношениях полов. Он также добавил, что из-за такой своей позиции ему приходится испытывать постоянные нападки со стороны Евросоюза.