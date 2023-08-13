Лекорню: Франция выполнила план по обучению украинских солдат

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Франция продолжит обучение украинских военных, несмотря на то что уже выполнила поставленную на этот год цель. Об этом заявил французский министр вооружённых сил Себастьен Лекорню в интервью газете Var-Martin.
По его словам, Украине необходимо пополнение состава военных для проведения контрнаступления, поэтому Франция продолжит их обучение.
В августе Франция подготовила уже 6 тысяч солдат, направленных на обучение в Польшу и Францию.
Кроме того, Лекорню указал на продолжение поставок военного снаряжения и боевой техники ВСУ.
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Анастасия Чинкова