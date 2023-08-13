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Лекорню: Франция выполнила план по обучению украинских солдат

13 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция продолжит обучение украинских военных, несмотря на то что уже выполнила поставленную на этот год цель. Об этом заявил французский министр вооружённых сил Себастьен Лекорню в интервью газете Var-Martin.
По его словам, Украине необходимо пополнение состава военных для проведения контрнаступления, поэтому Франция продолжит их обучение.

В августе Франция подготовила уже 6 тысяч солдат, направленных на обучение в Польшу и Францию.


Кроме того, Лекорню указал на продолжение поставок военного снаряжения и боевой техники ВСУ.

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#франция
#украина
#солдаты
#обучение
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«Страна.ua»: Запад хочет видеть новым министром обороны Украины женщину
13 августа 2023, 15:15

Фото: iStock/Prostock-Studio

Западные власти хотят видеть на посту главы Министерства обороны Украины женщину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее издание «Украинская правда» заявило о том, что президент Владимир Зеленский ищет замену нынешнему главе Минобороны Украины Алексею Резникову. Среди кандидатов министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Западная пресса постоянно сообщает о скандалах, связанных с коррупцией на Украине. К тому же, нередки провалы в закупках оборудования. В связи с этим, появились новости об отстранении от ведения военных дел министра обороны Резникова.

В связи с этим, западные политики часто начали говорить о том, что его место должна занять женщина. Например, волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук или директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленок.

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#украина
#оборона
#министр
#женщина
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Макарова: В Киеве не все уверены в продолжении помощи США
13 августа 2023, 13:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Среди представителей киевских властей есть те, кто не уверен в помощи США. Об этом заявила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Макарова, слова которой приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Кроме того, она добавила, что многие не верят в то, что помощь ВСУ будет предоставляться в дальнейшей перспективе.
 
Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.
 
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#сша
#украина
#помощь
#правительство
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Вучич: Пока я президент, закона об однополых браках в Сербии не будет
13 августа 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится во главе страны, он не станет подписывать законы о трех полах или об однополых браках. Об этом он сказал во время выступления в эфире телеканала TV Pink.
Сербский лидер отметил, что подобные инициативы, в числе которых желание узаконить однополые браки, находят поддержку у премьер-министра страны Анны Брнабич, которая не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Не подпишу документа о признании никакого другого пола, кроме мужского и женского, а также какого-таи гендерфлюида, который ощущает себя то мужчиной, то женщиной», — сказал глава государства.

Александр Вучич подчеркнул, что сербское общество является традиционным и придерживается традиционных ценностей, в том числе в отношениях полов. Он также добавил, что из-за такой своей позиции ему приходится испытывать постоянные нападки со стороны Евросоюза.
#общество
#страны
#лидер
#вучич
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Экипаж корабля ВМФ РФ принудительно остановил судно, следующее на Украину
13 августа 2023, 12:50

Фото: iStock/Medvedkov

В Чёрном море сотрудники ВМФ РФ остановили сухогруз «Сукра Окан» с флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российский корабль «Василий Быков» осуществлял контроль в Чёрном море и обнаружил сухогруз «Сукра Окан», следовавший под флагом Палау в порт Измаил на Украине. Просьбу об остановке капитан сухогруза проигнорировал, поэтому экипажу российского судна пришлось принудительно остановить его с помощью автоматического стрелкового оружия.

После проведения досмотра, судно продолжило следование в украинский порт.

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#чёрное море
#россия
#украина
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Newsweek: Сотрудничество России и Ливана может остановить влияние США на Ближнем Востоке
13 августа 2023, 11:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Укрепление отношений между Россией и Ливаном способно остановить влияние США на Ближнем Востоке. Об этом обозреватель Том О’Коннор написал в газете Newsweek.
Он отметил, что, пока Байден занимается помощью Украине, Россия налаживает отношения со странами Ближнего Востока. Ливан является стратегически важной страной Средиземноморья, поэтому укрепление его отношений с Россией позволит лишить США возможности оказывать влияние на все страны Ближнего Востока.

Россия сотрудничает с Ливаном в сферах энергетической безопасности, образования, культуры, туризма и спорта. В рамках проекта несколько граждан Ливана приехали в Россию для обмена опытом.

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#сотрудничество
#россия
#сша
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МИД КНР: США манипулируют Китаем, создавая напряжённость на Тайване
13 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

США намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, слова которого приводит агентство Xinhua.
Уточняется, что напряжённость в Тайваньском проливе связана с тем, что тайваньские власти хотят сотрудничать с США для обретения независимости, а США, в свою очередь, используют этот конфликт для сдерживания Китая.

Кроме того, китайское правительство осудило поездку заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США.

Напомним, что Тайвань имеет собственную администрацию с 1949 года, когда на него прибыли беженцы из Китая во время гражданской войны. Они сохранили флаг и атрибутику прежней Китайской Республики, которая существовала на острове до прихода к власти коммунистов. Тайвань требует независимости, однако китайское правительство считает его одной из провинций Китая.

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#китай
#сша
#конфликт
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Гуаньча: Американский план по истощению России руками Украины провалился
13 августа 2023, 08:48

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Американская стратегия по истощению и ослаблению России с помощью Украины потерпела крах. Такое мнение высказал обозреватель китайского издания Гуаньча Дау Ланьцзян
В своей публикации в качестве примера он пишет о том, что ВСУ, понеся в первые дни контрнаступления огромные потери в военной технике, в том числе и западной, раз за раз за разом посылают пехоту в самоубийственные атаки на рубежи, занимаемые российской армией. В результате скоро пространство вокруг обороняемых российскими бойцами высот оказывается буквально завалено трупами украинцев.

Таким образом, стратегия США, направленная на истощение военной мощи России полностью провалилась. В Результате Зеленский и киевская верхушка уже не могут повернуть назад, а потому не находят себе места из-за тревоги о своем будущем. Поражения на передовой подрывают моральный дух украинских солдат и заставляют усомниться в необходимости продолжения боевых действий.

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Bild: Rheinmetall до конца 2023 года поставит Киеву новый разведывательный беспилотник Luna NG
13 августа 2023, 07:33

Фото: iStock/alzay

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ещё до конца нынешнего года поставит Вооружённым силам Украины (ВСУ) новый современный разведывательный беспилотник LUNA NG. Об этом пишет германское издание Bild am Sonntag.
По информации газеты, в комплект также будут входить войдут стартовая катапульта для дрона и наземная станция управления.

LUNA NG представляет собой новую серию производимых в ФРГ  беспилотников. Помимо использования в качестве разведывательного, такой БПЛА может обеспечивать войскам сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь.

LUNA NG – это легкий беспилотник самолетного типа, который может провести в полете 12 часов и удалиться на расстояние свыше 100 км. Это модернизированная версия Luna X-2000, который состоял на вооружении германского Бундесвера с начала 2000-х годов.

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#беспилотник
#поставки
#оружие
#германия
#украина
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Спикер ВМС Украины Плетенчук: Открыта регистрация торговых судов для их прохода в Чёрном море
13 августа 2023, 06:24

Фото: iStock/claffra

Открыта регистрация торговых судов, готовых проходить по временным маршрутам в украинские порты на Черном море. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По словам Плетенчука, принято принципиальное решение «открыть эти пути морских коммуникаций», уже работает координатор этого процесса, судовладельцы и капитаны торговых кораблей предупреждены об опасности следования данными маршрутами.

«Конечно, это всё будет происходить под наблюдением Вооружённых сил Украины», — сказал спикер украинских ВМС.

При этом он отдельно подчеркнул, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

Украина не дает гарантий безопасности прохода судам через временные коридоры в Черном море
Ранее ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. При этом в ведомстве предупреждают, что на всем пути следования судов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

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#украина
#чёрное море
#корабль
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