LETA: Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией и Белоруссией

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Латвия пока не планирует идти по пути Финляндии и закрывать границу со своими восточными соседями — Россией и Белоруссией. Об этом в интервью информагентству LETA заявил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.
«Если ситуация радикально изменится и возникнет реальная угроза нацбезопасности, то, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. Однако пока таких планов нет», — сказал глава латвийского МВД.Накануне, 29 ноября, финская сторона сообщила России о решении властей закрыть последний, самый северный пункт пропуска «Майа-Йоосеппи» с 30 ноября по 14 декабря.
Днём ранее МВД Финляндии сообщило о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Для приёма заявлений от просителей международной защиты будут открыты специальные отделы в аэропортах и морских портах. Глава МВД страны Мари Рантанен заявляла, что такое решение обусловлено обеспечением защиты национальной безопасности Финляндии.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также прежде заявлял, что закрытие единственного КПП на границе с Россией станет возможным, если в такой мере возникнет необходимость.
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