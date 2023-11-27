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«Лезет куда не надо»: Украинский политик заявил, что Зеленский не разбирается в войне

Медведчук: Зеленский лезет в военное дело, не разбираясь в нём
27 ноября 2023, 13:26
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский пытается залезть во все сферы, чтобы заработать рейтинг, однако, терпит поражение по всем фронтами, об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для «Смотрим».
«Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг», - прокомментировал ситуацию Медведчук.

По словам оппозиционера, Зеленский с треском проигрывает и в информационной войне. Он совершенно не смыслит в том, о чём говорит, и потому со стороны его речь выглядят банальным фарсом.


К тому же, напомнил Медведчук, задача президента в ситуации вооруженного конфликта – организовать внутри страны крепкий тыл. Однако, по словам политика, это занятие Зеленскому кажется скучным, и потому «пока его цирк и клоуны ездят по земному шару», (очевидно, в рамках саморекламы), на Украине творится полный бардак.

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#политика
#украина
#владимир зеленский
#сво
#военные
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Житель Петербурга открыл стрельбу в магазине в центре города
27 ноября 2023, 14:07

Фото: istockphoto/Diy1

Полиция задержала 27-летнего безработного жителя Приморского района Санкт-Петербурга, устроившего стрельбу в магазине «Пятерочка» в центре города. На кону стояли товары на сумму 870 рублей.
Мужчина зашел в магазин, направился к прилавку с шампунями и прочими средствами гигиены и принялся складывать товары в заранее приготовленный черный пакет, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Это заметили сотрудницы торговой точки и остановили воришку. Он послушно положил пакет с награбленным добром на пол и направился к выходу.

Но там несостоявшийся грабитель вступил в конфликт с 45-летним грузчиком магазина, который сделал ему нелицеприятное замечание. В ходе потасовки парень достал травматический пистолет и не менее четырех раз выстрелил в работника «Пятерочки». После чего, решив все-таки не уходить без добычи, забрал пакет и покинул магазин. Сумма отбитого в перестрелке товара составила 870 рублей.

Мужчину вскоре по горячим следам задержали правоохранители. Теперь ему грозит немалый срок за разбой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Грузчика сначала доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.

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#магазин
#разбой
#конфликт
#уголовное товары
#ук
#грабитель
#пистолет
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Обнаженное тело еще одного погибшего в результате шторма обнаружили в Сочи
Три человека погибли из-за сильнейшего шторма на черноморском побережье
27 ноября 2023, 13:18

Фото: iStock/Lemon_tm

По меньшей мере три человека погибли в результате мощного штора на черноморском побережье, при этом еще 20 человек пострадали. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Первым в Сочи утонул 50-летний мужчина, который пошел на пляж, чтобы посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в селе Морское. После стало известно о гибели члена экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе от сильной травмы таза, полученной в результате шторма.

Последним было найдено полностью обнаженное тело мужчины на Приморской улице в Сочи. Его обнаружили в районе гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним Театром.

Также в районе посёлка Витязево сухогруз Blue Shark выбросило на мель в результате мощного шторма. По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, сухогруз находился на погрузке зерна, которое должно было отправиться в Египет, однако, после штурмового предупреждения судно сбросило якорь.


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#мужчина
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Скифское золото доставлено на территорию Киево-Печерской лавры
27 ноября 2023, 13:08

Фото: istockphoto/Svetl

Грузовой автомобиль со скифским золотом въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Там, в сокровищнице музея, будет проведена его идентификация.
Об этом сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Комментируя ситуацию со скифским золотом, украденным Украиной из крымских музеев при посредничестве западных стран, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ничего хорошего этой коллекции в будущем не светит. Он полагает, что исторические раритеты ждет типичное украинское проклятие — растворение в частных и нечистых руках.

Напомним, афера с легализованным похищением скифского золота, вывезенного за границу в 2014 для показа на выставке, увенчалась его передачей Украине как якобы законному владельцу, так как Евросоюз посчитал, что у Киева есть права на крымское имущество.

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#имущество
#права
#крым
#евросоюз
#украина
#золото
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Нетаньяху хочет провести выборы сразу после окончания операции в секторе Газа
27 ноября 2023, 13:00

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен провести выборе сразу после окончания операции ЦАХАЛ в секторе Газа, об этом сообщает Yedioth Ahronoth со ссылкой на источники.
«Он хочет «пощупать пульс» «Ликуда» (правящая партия Израиля) и транслирует два основных посыла, которые звучат как его следующая предвыборная кампания: он обещает продолжать борьбу до конца, и он единственный, кто предотвратит создание палестинского правительства. Было ощущение, что он нацелился на выборы сразу после войны», - прокомментировал ситуацию собеседник издания. 

По информации источника СМИ, Нетаньяху сильно обеспокоен перспективой потерять свой пост, и даже иронично отшучивается с членами партии на эту тему. В последние несколько дней он активно ведёт переговоры с членами «Ликуда», желая выяснить, насколько вероятна его отставка и что он может предпринять, чтобы её не допустить.

При этом, как сообщил источник, в Израиле уже давно есть кандидат, которым планировали заменить Нетаньяху в ситуации, похожей на развернувшуюся сейчас. Этим человеком должен был стать председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне, депутата кнессета Юлий Эдельштейн.

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#выборы
#партия
#переговоры
#израиль
#конфликт
#премьер-министр
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В китайском МИД прокомментировали сообщение о строительстве тоннеля в Крым
Вэньбинь назвал сообщения о строительстве тоннеля в Крым ложью
27 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Сообщения о строительстве Россией и Китаем подводного тоннеля, который соединит Крым со всей остальной Российской Федерацией – это ложь, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга.
«Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать», - заявил Вэньбинь. 

Ранее издание The Washington Post, со ссылкой на информацию, полученную украинскими спецслужбами, сообщали российские бизнесмены и их китайские коллеги провели переговоры о строительстве подземного тоннеля, который соединит Крымский полуостров со всей остальной Россией. 

При этом, по данным WP компания из КНР уже готова взяться за реализацию проекта, однако, требует от России строгой конфиденциальности, поскольку боится наложения западных санкций.

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#переговоры
#мид
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#россия
#строительство
#крым
#украина
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Helsingin Sanomat: Финляндия прекратит приём просителей убежища на границе с РФ
27 ноября 2023, 12:16

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти перестанут принимать запросы на предоставление убежища. Это будет касаться людей, которые переходят границу с Россией.
Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники крупнейшее издание страны Helsingin Sanomat. В публикации указано, что правительство Финляндии уже полностью готово к закрытию восточной границы. Цель состоит в том, чтобы решение по этому поводу было принято как можно скорее.

В минувшие выходные министр финансов Финляндии и глава партии «Истинные финны», одной из наиболее влиятельных, входящих в правительство, написала в своем блоге, что такое решение остается единственно возможным, а никакие другие ухищрения на границе не дадут результата.

За субботу и воскресенье на единственный функционирующий на российско-финской границе контрольно-пропускной пункт «Райа-Йоосеппи — Лотта» прибыли 58 человек, которые запросили убежище в Финляндии.

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#финляндия
#граница
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«В тупике»: Американский дипломат попытался рассказать Западу о ситуации на Украине
Даалдер: США стоит сфокусироваться на гарантиях безопасности для Киева
27 ноября 2023, 12:14

Фото: iStock/Zeferli

В нынешней ситуации Западу необходимо сменить стратегию в отношении Украины и сфокусироваться на гарантиях безопасности для Киева, с таким заявлением выступил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в своей статье для издания Politico.
«Нынешний тупик должен определять стратегию Запада по отношению к конфликту. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернет большую часть или всю свою территорию военными средствами, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», - прокомментировал ситуацию Даалдер.

По его словам, процесс вступления Киева в Североатлантический альянс может растянуться на долгие годы. Однако, Украина нуждается в двусторонних гарантиях безопасности уже сейчас, именно поэтому её западными союзникам стоит сфокусироваться именно на этом моменте. 

Даалдер считает, что Запад должен предоставить гарантии безопасности хотя бы той территории, которую Украина пока ещё контролирует.

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#украина
#запад
#сша
#нато
#сво
#безопасность
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Секретарь СНБО Данилов призвал бороться с пацифистами на Украине
27 ноября 2023, 11:53

Фото: iStock/JARAMA

Россия через своих агентов пытается убедить россиян в реальности конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и армией, с таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
По его словам, никакого конфликта между Зеленским и командованием Вооруженных сил Украины, а тем более, солдатами, на самом деле нет. Так Москва через своих агентов пытается смутить украинский народ, чтобы посеять в обществе уныние и депрессию. Он также убеждён, что цель России – расколоть украинское общество и привести его к состоянию анархии, которая царила на Украине в период 1917-1921 годов. 

Данилов заявил, что он боится не столько государственного переворота, сколько прорыву к власти так называемых пацифистов, которые захотят поэксперементировать с возвращением в страну русского языка и культуры.

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#россия
#украина
#владимир зеленский
#всу
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#русский язык
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Ушаков обвинил НАТО в ситуации вокруг Украины
Ушаков: ситуация вокруг Украины стала результатом упёртости НАТО
27 ноября 2023, 11:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Ситуация, в которой сейчас находится Украина, произошла из-за игнорирования НАТО интересов России. Так считает помощник президента РФ Юрий Ушаков, об этом он рассказал в рамках своего выступления на открытии «Примаковских чтений».
Он рассказал, что еще в начале его министерской карьеры в МИД Евгений Примаков выражал обеспокоенность активизировавшимся в то время расширением НАТО. Тогда, по словам Ушакова, хотели создать новую систему европейской безопасности, в которой НАТО совместно с другими организациями вступила бы «под общий зонтик ОБСЕ». Однако руководства США и других стран альянса отказались принимать предложенные правила обеспечения безопасности в Европе.

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», - заявил Ушаков.

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