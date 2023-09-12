Либертарианская партия США вызвалась взять опеку над Байденом

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Либертарианская партия США заявила о намерении взять опеку над американским лидером Джозефом Байденом, об этом представители партии сообщили на своей странице в X.
«Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом (лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл», - прокомментировали ситуацию либертарианцы.
По их словам, физические и психологические проблемы со здоровьем у представителей власти – это не из личные проблемы, это глобальные проблемы всех Соединенных Штатов Америки.
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