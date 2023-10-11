Лидер ХАМАС Халед Машаль призвал устроить «всемирный еврейский погром»

Фото: istockphoto/Gilnature
Лидер и один из основателей ХАМАС Халед Машаль выступил с обращением к мусульманам всего мира с призывом устроить «всемирный еврейский погром». Названа даже его дата: предстоящая пятница, 13 октября.
Накануне, 10 октября, ХАМАС опубликовал объявление о всеобщей мобилизации. Грядущая пятница в этом обращении названа «пятницей Бури Аль-Аксы», передает израильский портал news.israelinfo.co.il. Лидеры и идейные вдохновители движения обратились к революционной молодежи на Западном берегу реки Иордан, а также в городах, деревнях, лагерях, кварталах Иерусалима и на площади мечети Аль-Акса (одна из главных религиозных святынь мусульман - прим. ред.) с призывом подняться всем вместе и выступить против «сионистских захватчиков и поселенцев». Стоит отметить, что пятница считается у мусульман священным днем.
Согласно плану Халеда Машаля, намеченному на предстоящую пятницу, мусульмане из стран, окружающих Израиль — Иордания, Египет, Сирия и Ливан — должны выдвинуться к границам еврейского государства и попытаться проникнуть на его территорию большими силами, чтобы «применить джихад не в теории, а на местах». Мусульмане из стран, не граничащих с Израилем, должны устроить в пятницу погромы для еврейских диаспор, проживающих в этих государствах.
«Деньги важны, но сегодня мы просим вашей крови и душ, чтобы принести их в жертву за Палестину», — сказал в заключение Халед Машаль.
Читайте также:
Песков рассказал, когда возможно урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной
Никулин: Третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке
«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля
Согласно плану Халеда Машаля, намеченному на предстоящую пятницу, мусульмане из стран, окружающих Израиль — Иордания, Египет, Сирия и Ливан — должны выдвинуться к границам еврейского государства и попытаться проникнуть на его территорию большими силами, чтобы «применить джихад не в теории, а на местах». Мусульмане из стран, не граничащих с Израилем, должны устроить в пятницу погромы для еврейских диаспор, проживающих в этих государствах.
Читайте также:
Песков рассказал, когда возможно урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной
Никулин: Третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке
«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля
Александр Бойцов