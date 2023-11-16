Лидер ХАМАС Синвар отказался от переговоров из-за действий Израиля в больнице «Аш-Шифа»

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Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался участвовать в переговорах с Израилем после действий армии страны в больнице «Аш-Шифа» в анклаве. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Уточняется, что в среду, 15 ноября, Синвар резко прервал переговоры с посредниками из Катара, заявив, что не возобновит их до тех пор, пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет больницу «Аш-Шифа».
При этом, в ХАМАС не дали комментариев по поводу этого заявления.
Также в газете уточнили, что существующий проект сделки об освобождении заложников предполагает освобождать их частями в течение нескольких дней. Это позволит Синвару осуществлять выпуск части израильтян в один день, но полностью отказаться от их освобождения в другой. При этом, режим прекращения огня будет сохранён.
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При этом, в ХАМАС не дали комментариев по поводу этого заявления.
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Анастасия Чинкова