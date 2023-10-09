Лидер ХАМАС Яхья Синвар мертв

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Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар мертв. Обь этом сообщает издание The Times Of Israel.
«Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертв», – приводит газета заявление главного представителя Армии обороны Израиля, контр-адмирала Даниэля Хагари.Хагари также сообщил, что военное и политическое руководство ХАМАС и все активы Синвара «уязвимы и обречены».
Раннее сообщалось, что на шести участках на границе с сектором Газа продолжаю вести активные боевые действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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