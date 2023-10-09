Лидер ХАМАС Яхья Синвар мертв

7 октября группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по территории Израиля. Бойцы формирования одновременно провели высадку десанта с моря и воздуха для заброса диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в тыловые районы страны. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, где развернулись основные боевые действия.