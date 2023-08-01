Лидер «Хезболлах» призвал исламскую молодежь наказать осквернителей Корана в Европе

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Лидер шиитской партии в Ливане «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла призвал молодежь исламских стран взять на себя инициативу и достойно ответить на осквернение священной для мусульман книги Коран в некоторых странах Европы.
Об этом он заявил в своем обращении, которое в прямом эфире транслировал телеканал Al Manar. Шиитский лидер выразил недовольство позицией, которую заняли министры иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на совещании 31 июля. Он заявил, что их нерешительность разочаровала мусульман.
Он также добавил, что исламской молодежи не следует дожидаться вялой и запоздалой реакции властей, а взять инициативу в свои руки и наказать осквернителей Корана в европейских странах. Лидер «Хезболлах» назвал публичное сожжение Корана перед посольствами Египта, Ирака и Турции в Копенгагене и Стокгольме агрессией против исламского мира и двух миллиардов мусульман.
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«Это слабый и недостойный ответ на брошенный провокаторами вызов», — сказал Хасан Насрулла.
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Александр Бойцов