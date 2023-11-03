Лидер «Хезболлы» заявил о реальной угрозе широкомасштабной войны с Израилем

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Генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла заявил, что риск полномасштабных боевых действий между «Хезболлой» и Израилем реален. Об этом Насрулла сообщил во время своего обращения.
По словам лидера «Хезболлы», движение присоединилось к военным действиям против Тель-Авива еще 8 октября. Насрулла объявил всеобщую готовность к любым изменениям на линии боевого соприкосновения.
Ранее генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость и провал Израиля.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что скорость поддержки Израиля со стороны США показала слабость и провал Израиля.
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Екатерина Коршунова