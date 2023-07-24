Лидер испанской оппозиции сформирует новое правительство

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Лидер оппозиционной Народной партии Испании (PP) Альберто Фейхоо заявил о желании сформировать правительство после того, как на прошедших в королевстве парламентских выборах его партия одержала победу. Как пишет «МК», это стало ясно после обработки 99,7% протоколов.
Уже известно, что возглавляемая им правая Народная партия получит 136 мест в новом составе испанского парламента, в то время как правящая на данный момент левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) — лишь 122. 33 кресла достанутся ультраправой партии VOX,а 31 парламентарий будет представлять левую коалицию Sumar.
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