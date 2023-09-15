Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

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Поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре, сообщает РИА Новости. Лидер КНДР отправился на авиазавод.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции.
Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла 13 сентября на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры двух стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.
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