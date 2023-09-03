Лидер Либеральной партии Швеции Персон выступил за размещение в стране баз НАТО

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Лидер партии Йохан Персон сообщил, что шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в Североатлантический альянс. Об этом Персон заявил в эфире Sveriges Radio.
Ранее сообщалось, что НАТО может распасться к 2025 году из-за украинского конфликта и вероятного сближения США с главой российского государства РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что лидерам стран Европы пора планировать свои действия на ситуацию, при которой Белый дом разрушает Североатлантический альянс и стремится к сближению с главой российского государства.
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Екатерина Коршунова