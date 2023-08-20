Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне

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Глава нигерского «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани подчеркнул, что Нигер не ищет войны, но будет готов защищаться при необходимости.
«Армия и народ Нигера не стремятся к войне, но мы будем сопротивляться любому вторжению», — цитирует его телеканал Al-Jazeera.Тчиани также выразил разочарование в том, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не признают важность Нигера в поддержании стабильности в регионе, особенно в условиях усиленной активности террористов.
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Артем Кузьмин