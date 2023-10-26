Лидер Палестины Аббас вскоре посетит Москву с официальным визитом, заявили в МИД

Фото: сайт Кремля
Президент Палестины Махмуд Аббас вскоре посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Сообщается, что между российским и палестинским лидерами состоится конструктивный разговор на тему палестино-израильского конфликта.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военнослужащие продолжают подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа, однако говорить о точных сроках ее начала преждевременно.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военнослужащие продолжают подготовку к наземной фазе операции в секторе Газа, однако говорить о точных сроках ее начала преждевременно.
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Екатерина Коршунова