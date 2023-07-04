Лидер правящей партии Грузии жёстко высказала в адрес Зеленского из-за Саакашвили

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского из-за его требований выслать заключённого бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из Грузии на Украину для лечения. Об этом пишет «Sputnik Грузия».
Кобахидзе назвал такое поведение Зеленского оскорбительным.
Кроме того, президент Украины поручил МИД республики выразить протест грузинскому послу и выслать его из страны вслед за заключённым бывших грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Уточняется, что Зеленский настроен на то, чтобы посол Грузии покинул страну уже меньше, чем через 48 часов после консультацией с Тбилиси.
Кроме того, Зеленский призвал грузинских политиков отправить Саакашвили в больницу.
Сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу», подметил его брат Давид.
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Кроме того, президент Украины поручил МИД республики выразить протест грузинскому послу и выслать его из страны вслед за заключённым бывших грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Уточняется, что Зеленский настроен на то, чтобы посол Грузии покинул страну уже меньше, чем через 48 часов после консультацией с Тбилиси.
Сейчас критически низкий вес бывшего президента Грузии показывает, как всё «идёт к летальному исходу», подметил его брат Давид.
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Андрей Гаврилов