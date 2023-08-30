Лидер республиканцев в сенате Макконнелл «завис» во время интервью на 30 секунд

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81-летний лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл вновь впал в прострацию во время общения с журналистами. Об этом сообщает телеканал NBC.
Макконнелл замолчал и замер в момент, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторила вопрос прямо в ухо сенатору, однако не смогла вывести его из этого состояния.
По информации NBC, пауза Макконнелла продлилась 30 секунд. Похожий эпизод уже случался с сенатором в июле.
Ранее сообщалось, что первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в США обернулась скандалом. Зеленский указал Байдену на необходимость принять Украину в блок НАТО и рассуждал о выходе из альянса Франции и Германии в ближайшее время. В свою очередь, президент США изрядно разозлился и вступил с Зеленским в полемику, заявил журналист.
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По информации NBC, пауза Макконнелла продлилась 30 секунд. Похожий эпизод уже случался с сенатором в июле.
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Екатерина Коршунова