Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
США, являясь лидером НАТО и сверхдержавой, ответственна за ситуацию на Украине. Об этом в интервью изданию Nikkei Asia заявил президент Восточного Тимора, нобелевский лауреат мира Жозе Рамуш-Орта.
Он отметил, что США частично несут ответственность за ситуацию, которая разворачивается на Украине. В тот момент, когда США начали поддерживать Украину, к ним присоединились и европейские государства.
Кроме того, эксперт выразил опасения о начале применения государствами ядерного вооружения.
В завершение Рамуш-Орта заявил, что США для того, чтобы показать своё лидерство, должны прекратить использовать Тайвань для нанесения удара Пекину.
Читайте также:
Экс-разведчик США Риттер раскрыл, что ждёт правительство Украины после окончания СВО
Newsweek: Приостановка работы правительства США станет для Киева катастрофой
Экс-разведчик США Риттер раскрыл, чего не избежать Украине
Кроме того, эксперт выразил опасения о начале применения государствами ядерного вооружения.
Читайте также:
Экс-разведчик США Риттер раскрыл, что ждёт правительство Украины после окончания СВО
Newsweek: Приостановка работы правительства США станет для Киева катастрофой
Экс-разведчик США Риттер раскрыл, чего не избежать Украине
Анастасия Чинкова