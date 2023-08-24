Лидеры БРИКС призвали добиться полной независимости Палестины

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На «полях» саммита БРИКС призвали сделать шаги для создания независимого государства Палестина. Об этом сообщается в итоговой декларации, которую приняли по итогам саммита в Йоханнесбурге.
Также в ходе саммита была высоко оценена работа Ближневосточного агентства ООН, которое помогает беженцам и призывает мировые державы совместными усилиями помочь исправить положение Палестины.
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Анастасия Чинкова