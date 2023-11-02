Лидеры Франции и Узбекистана Макрон и Мирзиёев прогулялись по ночному Самарканду

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева совершил прогулку по ночному Самарканду. Об этом сообщили в пресс-службе Мирзиёева.
Сообщается, что Макрон и Мирзиёев посетили архитектурный ансамбль Регистан, который находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава французского государства ознакомился с историей и особенностями достопримечательности.
Отмечается, что главы государств сфотографировались и отправились в историко-этнографический парк «Вечный город».
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон начал свою поездку в Среднюю Азию с визита в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
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Отмечается, что главы государств сфотографировались и отправились в историко-этнографический парк «Вечный город».
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Екатерина Коршунова