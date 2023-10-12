Лидеры России и Киргизии подписали ряд меморандумов

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Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров подписали меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Уточняется, что меморандум заключён между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии.
Помимо этого, во время церемонии подписания совместных документов, лидеры государств приняли соглашение о деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета и о сотрудничестве между министерствами юстиции обеих стран.
Кроме того, была принята программа сотрудничества России и Киргизии на предстоящие два года.
Ранее Путин дал оценку прошедшим переговорам. По его словам, они прошли результативно, поскольку все участники смогли внести свои предложения в развитие сотрудничества между странами.
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Помимо этого, во время церемонии подписания совместных документов, лидеры государств приняли соглашение о деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета и о сотрудничестве между министерствами юстиции обеих стран.
Ранее Путин дал оценку прошедшим переговорам. По его словам, они прошли результативно, поскольку все участники смогли внести свои предложения в развитие сотрудничества между странами.
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Анастасия Чинкова