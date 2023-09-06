Лидеры стран АСЕАН обратились к мировым ядерным державам

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Лидеры стран АСЕАН призвали мировое сообщество отказаться от использования ядерного оружия. Об этом они написали в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте.
Помимо этого, они призвали использовать космические ресурсы исключительно в мирных целях, направляя их действие на общее благо человечества.
Также политики выразили обеспокоенность медленными темпами ядерного разоружения. Они призвали как можно быстрее выполнить эти требования. В частности, обращение было направлено в сторону крупных мировых держав.
Лидеры АСЕАН объяснили свои требования тем, что только полный отказ от использования ядерного вооружения позволит обезопасить человечество и не допустить начала уничтожающей ядерной войны.
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Анастасия Чинкова