Лидеры европейских стран провели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС

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Гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС.
Он сообщил, что лидеры европейский стран проводили ночью переговоры с украинским лидером. Главы государств убеждали Зеленского в том, что допустить подрыва на станции нельзя. Карчаа предположил, что напряженная обстановка на ЗАЭС будет сохраняться до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе.
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Анастасия Крестьянова