Лидеры стран Латинской Америки не захотели видеть Зеленского на саммите с ЕС

Лидеры нескольких латиноамериканских стран отказались видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите с Евросоюзом.
Euractiv пишет, что 17-18 июля в Брюсселе пройдёт саммит стран ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC). Сообщалось, что европейские дипломаты планируют уделить особое внимание теме поддержки Украины и пригласить Владимира Зеленского.
Но Зеленский отказался от поездки в Брюссель после информации о том, что неназванные латиноамериканские лидеры не хотят видеть его, хотя президент Украины и получил приглашение от Испании.
Также дипломаты из Латинской Америки убрали из предложенной им версии декларации саммита все темы по Украине. Сообщается, что они осудили попытки Европейского союза заручиться поддержкой Киева на континенте.
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Но Зеленский отказался от поездки в Брюссель после информации о том, что неназванные латиноамериканские лидеры не хотят видеть его, хотя президент Украины и получил приглашение от Испании.
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Мария Фирсова