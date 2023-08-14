Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года.
Напомним, президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Российский лидер в начале разговора поинтересовался, как идут дела у корпорации.
Ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.
Глава государства также обратил внимание на то, что Россия предлагает сотрудничество в области подготовки военные кадров и организации боевых учений.
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Ранее в рамках форума «Армия-2023» Путин сообщил, что государство готово к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Он также заявил о намерении Москвы расширять и углублять технологическое партнерство с другими государствами.
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Екатерина Коршунова