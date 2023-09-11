Лимаренко осудил Японию за сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко решительно осудил Японию за сброс воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1», подчеркнув, что такая высокотехнологичная нация не должна была допустить этого.
«Очень горько, что наши соседи - такая культурная высокотехнологичная нация - сбрасывают отходы в океан. Это просто позорище. Конечно, такого допускать нельзя было. И китайцы возмущаются, и корейцы, и возмущаемся мы», - цитирует РИА Новости Лимаренко.
По его словам, пока не понятно, как это повлияет на флору и фауну в долгосрочной перспективе. Он отметил, что японцы не должны были так поступать, так как это является признаком слабости. Лимаренко уверен, что «третья экономика мира может позволить себе работать с этим по-другому».
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Элина Позднякова