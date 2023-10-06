«Лишь бы уехали»: Швейцария заплатит украинским беженцам $4,4 тыс. за возвращение домой

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk
Правительство Швейцарии заявило о готовности выплатить украинским беженцам от 1 до 4 тыс. долларов за то, что бы они уехали обратно на родину. По мнению властей, это проще осуществить, чем регулярно выплачивать пособия. Об этом сообщает издание SwissInfo, ссылаясь на концепцию, разработанную SEM.
«Кабмин пришел к выводу, что Швейцарии выгоднее поощрить украинцев добровольно покинуть страну, чем платить им пособия. Власти также опасаются, что после длительного пребывания украинцы не захотят покидать страну», — объясняет издание.Кроме того, издание подчеркнуло, что после публикации информации о выплате в СМИ, МИД Швейцарии заявил, что они не хотят избавляться от украинцев. В швейцарском ведомстве напомнили, что парламент многократно заявлял о защите украинских беженцев, до тех пор, пока те в ней нуждаются.
Читайте также:
Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех
В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
Алина Юрчак