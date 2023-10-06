«Лишь бы уехали»: Швейцария заплатит украинским беженцам $4,4 тыс. за возвращение домой

Правительство Швейцарии заявило о готовности выплатить украинским беженцам от 1 до 4 тыс. долларов за то, что бы они уехали обратно на родину. По мнению властей, это проще осуществить, чем регулярно выплачивать пособия. Об этом сообщает издание SwissInfo, ссылаясь на концепцию, разработанную SEM.