Литва лишит фигуристку Дробязко гражданства из-за выступления в шоу Навки

Фото: iStock/proBAKSTER
МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Об этом сообщает LRT.
В ведомстве объяснили свое ходатайство тем, что фигуристка принимала участие в шоу Татьяны Навки в 2006 году, в рамках которого, Россия представлялась в образе великой державы.
Граждансво Литвы Дробязко получила в 1993, чтобы иметь возможность представлять страну на Олимпийских играх в парном катании с Повиласом Ванагасом. Ранее, парламент Литвы поддержал инициативу о лишении гражданства фигуристки, однако, Департамент госбезопасности страны не выявил угрозы в лице спортсменки для страны.
В настоящее время, в законодательство внесены поправки, которые позволяют удовлетворить инициативу МВД.
Читайте также:
Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянами
Финский хоккеист Лаакконен рассказал о том, что русские спортсмены имеют пристрастие к алкоголю
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Граждансво Литвы Дробязко получила в 1993, чтобы иметь возможность представлять страну на Олимпийских играх в парном катании с Повиласом Ванагасом. Ранее, парламент Литвы поддержал инициативу о лишении гражданства фигуристки, однако, Департамент госбезопасности страны не выявил угрозы в лице спортсменки для страны.
Читайте также:
Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянами
Финский хоккеист Лаакконен рассказал о том, что русские спортсмены имеют пристрастие к алкоголю
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Анастасия Крестьянова