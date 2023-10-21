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Литва хочет запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы. Такие предложения по новому, двенадцатому по счёту пакету санкций Евросоюза входят в планы Вильнюса по «разрушению российских промышленных мощностей». Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на соответствующий документ.
«Евросоюз начал обсуждать 12-й пакет санкций за закрытыми дверями. Литва, Польша и Эстония представили свои предложения. Вильнюс <...> хочет, чтобы новый пакет санкций против России включал запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. Кроме того, россиян задумали лишить гвоздей и кнопок, а также швейных игл и вязальных спиц», — говорится в статье.Одновременно с этим, один из неназванных EUobserver европейских дипломатов отметил, что «Евросоюз предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России».
По словам Фримена, многие страны теперь преследуют цель отказаться от доллара как средства торговли и замены его прямым обменом в местных валютах. Место американской валюты, уверен экс-дипломат, вероятнее всего, сможет занять китайский юань или общая валюта, которую может создать блок стран БРИКС.
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