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Литва предложила включить гвозди и спицы в новый пакет антироссийских санкций

EUobserver: Литва хочет лишить Россию гвоздей, вязальных спиц и швейных игл
21 октября 2023, 07:06
Фото: iStock/Liia_Galimzianova

Фото: iStock/Liia_Galimzianova

Литва хочет запретить экспортировать в Россию гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы. Такие предложения по новому, двенадцатому по счёту пакету санкций Евросоюза входят в планы Вильнюса по «разрушению российских промышленных мощностей». Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на соответствующий документ.
«Евросоюз начал обсуждать 12-й пакет санкций за закрытыми дверями. Литва, Польша и Эстония представили свои предложения. Вильнюс <...> хочет, чтобы новый пакет санкций против России включал запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. Кроме того, россиян задумали лишить гвоздей и кнопок, а также швейных игл и вязальных спиц», — говорится в статье.

Одновременно с этим, один из неназванных EUobserver европейских дипломатов отметил, что «Евросоюз предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России».


Введенные западными странами антироссийские санкции, вместо того, чтобы ударить по Москве, ослабили Вашингтон. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримен в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Фримена, многие страны теперь преследуют цель отказаться от доллара как средства торговли и замены его прямым обменом в местных валютах. Место американской валюты, уверен экс-дипломат, вероятнее всего, сможет занять китайский юань или общая валюта, которую может создать блок стран БРИКС.

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#санкции
#евросоюз
#россия
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Bloomberg: США и Израиль обсуждают возможность временного правительства в Газе
21 октября 2023, 06:00

Фото: iStock/goglik83

США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских государств, сообщает агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, обсуждения сторон находятся на ранней стадии и будут зависеть от развития событий в палестино-израильском конфликте, в частности наземной операции израильских войск.

Как отмечает издание, в Белом доме обеспокоены тем, что операция Израиля может привлечь группировку «Хезболла», которую поддерживает Иран. Это может привести к открытию второго фронта и спровоцировать более широкий конфликт, который втянет США и разрушит усилия президента США Джо
Байдена по установлению мира в регионе между Израилем и ключевыми арабскими странами. 

Отмечается, что после поездки в Израиль Байден рассказал о разговоре с представителями Израиля на тему «альтернатив» наземной операции, так как он опасается жертв среди мирного населения и расширения боевых действий.

Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале операции уже принято.

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#израиль
#сша
#палестина
#правительство
#хамас
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WSJ: Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились
21 октября 2023, 05:39

Фото: iStock/strixcode

Переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые велись США, Израилем и Катаром, оказались провалены. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.
Среди условий сделки обсуждалось временное прекращение огня, возобновление Израилем снабжения сектора Газа водой и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.

Уточняется, что представители ХАМАС долгое время вообще отказывались обсуждать даже саму по себе возможность выдачи заложников, поэтому из-за чего шли тяжело. Источник сообщил, что в ХАМАС «точно не знали, где находятся все пленные». В итоге сторонам договориться так и не удалось.

Ранее Тель-Авив и Вашингтон официально подтвердили освобождение американских заложниц, которых ХАМАС захватил во время атаки на кибуц Нахаль Оз 7 октября. Это мать и дочь, их зовут Йегудит (в американской транскрипции — Джудит)Тай Раанан и Натали Шушана Раанан.

Военное крыло ХАМАС заявило 20 октября, что освободило двух американок из плена по гуманитарным соображениям, «чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью».

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС и требуют освобождения всех заложников без предварительных условий.

По данным армии Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Их схватили при нападении боевиков на Израиль 7 октября. Представители группировки говорили, что удерживают 200-250 человек. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что из-за интенсивных израильских атак сейчас нет возможности для перевозки и освобождения заложников, и это станет возможным только после установления перемирия и прекращения огня.

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#сша
#израиль
#хамас
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Конгрессмен Комер: Найдены доказательства коррупции президента Байдена
21 октября 2023, 03:44

Фото: сайт Кремля

Расследующий деятельность американского президента Джо Байдена комитет Палаты представителей Конгресса США обнаружил возможные доказательства его участия в коррупционных схемах. Об этом заявил конгрессмен Джеймс Комер, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, комитету удалось найти банковские записи о 200 тысячах долларов, которые Байден получил от своего брата за помощь его бизнесу. Лидер Америки, как считает Комер, таким образом помогал фирме родственника искать инвесторов за рубежом, пользуясь своим положением.

Речь идёт о платеже на сумму в $200 тысяч от Джеймса и Сары Байден американскому президенту, оформленных в форме личного чека от больничного оператора Americore. В свою очередь, данная компания перечислила брату Джо Байдена 600 тысяч долларов в расчёте на то, что глава США поможет ей привлечь инвестиции с Ближнего Востока.

Расследование против Байдена, результатом которого может стать его импичмент, началось ещё в сентябре 2023 года. Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.

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#джозеф байден
#конгресс сша
#коррупция
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Министр юстиции Бельгии уходит в отставку после теракта в Брюсселе
21 октября 2023, 03:27

Фото: iStock/macky_ch

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн уходит в отставку после теракта в Брюсселе, когда стрелок-исламист застрелил двоих граждан Швеции во время проходившего в городе футбольного матча между сборными этих двух стран.
«Это индивидуальная, монументальная и недопустимая ошибка, которая привела к драматическим последствиям», — приводит слова министра бельгийское новостное издание Belga news agency.

Напомним, вечером 16 октября 45-летний гражданин Туниса по имени Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по троим шведским гражданам, находившимся в форме шведской сборной по футболу. В результате этого инцидента два человека погибли, а третий получил ранения. Позднее, когда он попытался скрыться, нападавшего застрелили сотрудники полиции. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.

Дополнительные сведения указывают на то, что бельгийская полиция задерживала Лассуэду в 2023 году для проверки информации о его возможной связи с терроризмом в родной Тунис. Однако после проведения проверки его отпустили, несмотря на то, что с 2021 года он находился в Бельгии незаконно после отказа в предоставлении ему убежища.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом заявили сами боевики ИГ*

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*Запрещенная в России террористическая организация
#теракт
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Признанный иноагентом экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Японии
21 октября 2023, 03:13

Фото: iStock/Belus

Бывший заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе*, которого российские власти в четверг, 20 октября, признали иностранным агентом, во время своей работы в МИД активно лоббировал передачу Японии Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный дипломатический источник.
По сообщениям источника, Георгий Кунадзе* активно занимался вопросом Курил в первой половине девяностых годов прошлого века — тогда российский МИД возглавлял Андрей Козырев, имевший прозвище «Господин Да» за свою прозападную направленность. А Ольга Блинова, автор книги «Министерство иностранных дел Российской Федерации», например, и вовсе окрестила Андрея Козырева американофилом.

В МИД Японии ранее заявили, что южная часть Курильских островов является исконно японской, и сейчас находится под незаконной оккупацией РФ. В ведомстве подчеркнули, что курильский вопрос считается самым острым в российско-японских отношениях, однако, сейчас Россия прекратила переговоры по этой теме, ввиду санкционного давления с японской стороны из-за конфликта на Украине.

Объясняя решение о признании Кунадзе* иноагентом, Минюст РФ указал, что дипломат распространял информацию, направленную на построение негативного образа России, а также ложные данные о принятых российскими властями решениях. Также он принимал участие в различных мероприятиях, организаторами которых были иностранные структуры.

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*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
#иностранный агент
#мид рф
#россия
#япония
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RT: В Хевроне палестинцы митингуют с портретами Путина и Ким Чен Ына
21 октября 2023, 02:24

Фото: iStock/rrodrickbelier

В израильском городе Хеврон палестинцы вышли на митинг против агрессии Израиля в секторе Газа. В руках у митингующих портреты президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает телеканал RT.
На кадрах, которые распространил телеканал, видно также, как некоторые из демонстрантов размахивают российскими триколорами.

Вчера в крупнейших городах мира бушевали пропалестинские митинги, участники которых требовали прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах. Полиция Москвы и Подмосковья также перешла из-за этого на усиленный режим службы: сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.

Если бы Совет безопасности ООН принял резолюцию России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены, заявил ранее постоянный наблюдатель Палестины при организации Рияд Мансур.

В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта. По его словам, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#ким чен ын
#палестина
#митинг
#владимир путин
#россия
#израиль
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Oruzje online: Все имеющиеся у Хорватии вертолёты Ми-8 были переданы Украине
21 октября 2023, 02:06

Фото: iStock/MarianVejcik

Все имеющиеся у Хорватии вертолеты Ми-8 были переданы Киеву, рассказал глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи со своим хорватским коллегой Марио Баножичем. Об этом 20 октября написало издание Oruzje online.
 «Мы ценим непреклонную приверженность помощи Украине со стороны Хорватии, и <...> видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования, включая все ваши вертолёты Ми-8», — отметил Остин. 

Остин имел в виду четырнадцать модифицированных вертолётов Ми-8МТВ-1 и Ми-8Т, переданных Украине ещё летом нынешнего года. Из них 7 штук частично разобрали и перевезли на Украину по железной дороге, а ещё 7 — сами прилетели к месту назначения транзитом через Польшу.

Вместо переданных армия Хорватии должна получить около десятка американских винтокрылых машин Black Hawk (сейчас их в Хорватии насчитывается всего 4 штуки). 

По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, страны Североатлантического альянса поставляют украинским войскам вооружение, передают разведывательную информацию, а также направляют наёмников и консультантов. Шойгу подчеркнул, что коллективный Запад развязал против РФ гибридную войну, защищая киевский режим.

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#поставки
#оружие
#хорватия
#украина
#вертолёты
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Assyria News: Все поддерживаемые Ираном группировки Ирака объединились
21 октября 2023, 01:19

Фото: iStock/WD_Stuart

Все поддерживаемые Ираном группировки Ирака теперь объединены под названием «Исламское сопротивление в Ираке». Об этом сообщил Telegram-канал Assyria News Network.
Эта ранее неизвестная группа, которая за последние 72 часа совершила как минимум 8 ракетных и беспилотных атак на войска США в Сирии и Ираке, возникла после создания оперативного центра по поддержке «Шторма Аль-Аксы».

В частности, новая группировка взяла на себя ответственность за атаку военной базы США в Иракском Курдистане, сообщил телеканал Al Mayadeen. Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).

18 октября, участники «Исламского сопротивления» атаковали два объекта американцев в самом Ираке — авиабазу Айн аль-Асади и аэропорт Харир в провинции Эрбиль на севере страны. По словам лидеров движения, нападения на военнослужащих США будут продолжаться, так как Вашингтон поддерживает кровопролитную политику Израиля против палестинцев в секторе Газа.

Отмечается, что Соединенные Штаты по-прежнему не решаются публично комментировать эти нападения и их отношения с Ираном.
 
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#иран
#сирия
#сша
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NBC: Республиканцы согласовали нового кандидата в спикеры Палаты представителей
20 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Alejo_Vazquez

Республиканская партия решила выдвинуть нового кандидата в спикеры палаты представителей США. Это конгрессмен от Оклахомы Кевин Херн, сообщает американский телеканал NBC.
Согласно его информации, в понедельник республиканцы планируют провести конференцию по выбору нового кандидата от партии, а голосование по кандидатуре будет возможно не раньше вторника, 24 октября.

Место спикера Палаты представителей стало вакантным после того, как впервые в американской истории предыдущий смикер, республиканец Кевин Маккарти, был отправлен в отставку своими же однопартийцами. При этом Маккарти не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок.

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