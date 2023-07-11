Президент Литвы Науседа призвал НАТО создать больше военных баз вблизи РФ

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По мнению президента Литвы Гитанаса Науседа, НАТО нужно отказаться от ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Российской Федерацией. Об этом пишет Times.
Науседа также призвал союзников по НАТО увеличить военные расходы, указав на крайне опасную и хрупкую ситуацию.
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Диана Аванесян