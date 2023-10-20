Ллойд Остин обсудил конфликт на Ближнем Востоке с представителями стран региона

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Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в четверг, 19 октября, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителями Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Он предупредил их, что что Штаты хотят предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.
Министр обороны США пообщался по телефону с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом, президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Помимо этого, Остин заявил о приверженности Штатов по поддержке обороны своих партнеров и отведения эскалации конфликта.
Ранее сообщалось, что военнослужащему США Трэвису Кингу, бежавшему в КНДР и позднее возвращенному в Штаты, предъявили обвинения по 8 пунктам единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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