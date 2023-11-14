LNK: В Литве предложили передавать Украине автомобили с российскими номерами

Фото: iStock/Ivan_Reshetnikov
Литовские власти предложили, по примеру соседней Латвии, передавать Киеву конфискованные автомобили с российскими автомобильными номерами. С такой инициативой выступил в интервью телеканалу LNK глава комитета литовского Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.
«Полагаю, что автомобили с российскими номерами должны подвергаться конфискации, а ещё лучше, если потом их будут отдавать украинцам», — отметил он, добавив, что лучше всего брать в этом вопросе пример с латышских соседей.Напоминаем, что С 11 сентября Литва запретила въезд на территорию страны любых автомобилей с выданными в России номерами, кроме тех, которые транзитом следуют в Калининград. Въехавшие после этой даты машины задерживаются.
Читайте также:
Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля
В Латвии начнут отбирать у россиян машины и передавать их украинцам
Литва предложила включить гвозди и спицы в новый пакет антироссийских санкций
Артем Путинцев