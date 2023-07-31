Лондон позволяет поставлять оборудование в Россию в обход санкций

Фото: iStock/nevenmn
Британское правительство, несмотря на западные рестрикции и публичные заявления о прекращении деятельности в России, позволяют экспортировать оборудование в обход санкций. Об этом пишет издание The Times.
Речь идет об оборудовании для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива. Несмотря на введение рестрикции, Лондон позволяет беспрепятственно поставлять в РФ необходимые опоры и иное оборудование. Отмечается, что экспорт производится посредством одной из дочерних фирм.
Читайте также:
The Times: Власти Великобритании отложили вопрос о внесении ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций
The Times: Лондон уничтожил 43 танка Challenger 2 вместо того, чтобы отдать их ВСУ
В Великобритании признались в бессилии против российских ракет
Анастасия Крестьянова