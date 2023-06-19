Лондон сохранит санкции в отношении Москвы до выплаты компенсации Киеву

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Reuters: Британия продолжит поддерживать санкции против РФ, пока Москва не направит Украине деньги
Британское правительство инициировало разработку закона, согласно которому Великобритания может сохранить антироссийские санкции до того времени, пока РФ не выплатит компенсацию Украине, пишет издание Reuters.
По словам министра иностранных дел королевства Джеймса Клеверли, Украина нуждается в восстановлении. По словам дипломата, Британия будет продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Москва не направит средства Киеву для восстановления страны.
Ранее «Радио 1» сообщало о новых санкциях США, которые могут запретить GE обслуживать турбины в России.
По словам министра иностранных дел королевства Джеймса Клеверли, Украина нуждается в восстановлении. По словам дипломата, Британия будет продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока Москва не направит средства Киеву для восстановления страны.
Анастасия Крестьянова