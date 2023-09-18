LRT: Литва будет отгораживаться от Белоруссии забором на болотах

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В Литве увидели угрозу в белорусских болотах. Глава МВД республики Агне Билотайте считает, что необходимо расширить физический барьер на границе с Белоруссией за счет строительства забора на заболоченных участках.
Она собирается провести консультации с литовским министерством окружающей среды, чтобы оценить возможность строительства заграждений на заболоченных охраняемых участках, передает LRT. Билотайте предположила, что такая ограда могла бы быть выполнена в виде гармошки или чего-то подобного, в зависимости от возможностей прибалтийского государства. Глава МВД добавила, что не сомневается в необходимости такого шага из-за угроз.
В настоящее время на литовско-белорусской границе возведен забор протяженностью 550 километров. Таким образом, непокрытыми остаются участки границы длиной 129 километров, которые приходятся на заболоченную местность. Именно их и хочет загородить «гармошками» министр внутренних дел Литвы, вероятно, видя в болотах реальную угрозу независимости и суверенитету страны.
Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «бешеными» границы Польши, Литвы и Латвии. В свете последних заявлений Билотайте, с этим трудно не согласиться.
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В настоящее время на литовско-белорусской границе возведен забор протяженностью 550 километров. Таким образом, непокрытыми остаются участки границы длиной 129 километров, которые приходятся на заболоченную местность. Именно их и хочет загородить «гармошками» министр внутренних дел Литвы, вероятно, видя в болотах реальную угрозу независимости и суверенитету страны.
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Александр Бойцов