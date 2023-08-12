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LRT: После завершения саммита НАТО в Вильнюсе пропал новый асфальт

12 августа 2023, 11:22

Фото: istockphoto/9parusnikov

Жители улицы Лепкальне в историческом центре Вильнюса в недоумении: сразу после завершения саммита НАТО с дорожного покрытия исчез недавно уложенный асфальт. Проезжая часть теперь напоминает сельский проселок, а не центральную городскую магистраль.

Перед встречей альянса во всем городе активно проводились дорожные работы и коммунальные службы успели уложить новый асфальт к приезду именитых гостей, сообщает местное издание LRT. Однако сразу по завершении саммита асфальтовое покрытие волшебным образом исчезло.

В социальных сетях тут же появились критические и язвительные комментарии по поводу случившегося. Городские власти дали довольно неуклюжее объяснение: работы не были должным образом завершены и теперь будут продолжены, но уже как полагается. Такое объяснение вызвало новую волну насмешек и упреков. Городская администрация практически сама призналась в том, что дорожные работы проводились кое-как, лишь бы создать видимость благоустроенности к приезду западных гостей.

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#асфальт
#администрация
#коммунальные службы
#нато
#саммит
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Украина не может создать бесполётную зону из-за боязни Запада войны с Россией
12 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Ruma Aktar

Страны Запада боятся войны с Россией и её технического превосходства, поэтому Украине не удастся создать безопасное воздушное пространство с помощью иностранных систем ПВО. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-агент MI6 Крук.
Он добавил, что у России самые лучшие системы ПВО в мире, поэтому, если Запад решится на создание безопасной бесполетной зоны над территорией Украины, это может обернутся ему войной с Россией.

Ранее сообщалось, что британское правительство выступает против мирных переговоров между Украиной и Россией. Страна хочет добиться лидерской позиции в поставках вооружения ВСУ.

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#россия
#украина
#конфликт
#евросоюз
#сша
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Шойгу посетил российскую группировку войск в Арктике
12 августа 2023, 10:41

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные гарнизоны российских Вооруженных Сил в Арктике. В частности, он посетил части, дислоцированные на архипелаге Новая Земля, и расположенный там полигон для испытаний различного оружия, в том числе ядерного.
Глава Минобороны проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач в частях, в том числе по обеспечению охраны и обороны особо важных объектов, передает телеканал «Звезда». Шойгу посетил также основной населенный пункт архипелага поселок городского типа Белушья Губа, расположенный на острове Южный. Гражданское население там составляет 2,5 тысячи человек, в основном это семьи военнослужащих.

В прошлом году по распоряжению министра обороны в поселке был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. В настоящее время строится три жилых дома для семей военных. Также в Белушьей Губе находится самая северная школа России. В ней одновременно могут учиться 250 ребят.

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#детский сад
#россия
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#шойгу
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Сакс: США не ожидали присоединения Крыма к России в 2014 году
12 августа 2023, 10:32

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Присоединение Крыма к России в 2014 году стало большим сюрпризом для США. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он рассказал, что в планах у США было создание нового правительства на Украине и присоединение страны к Западу. Но они никак не рассчитывали на присоединение Путиным Крыма к России и на Минские соглашения.

Также, по мнению Сакса, Байден выступает очень плохим стратегом, который усугубляет ситуацию на Украине.

В завершение беседы экономист заявил, что США собираются сделать из Украины «европейский Афганистан». Украинцам ещё давно нужно было понять убийственную стратегию американского правительства и предпринять какие-то меры для обеспечения собственной защиты.

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#сша
#украина
#крым
#россия
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Кулеба: Украина намерена законодательно запрещать призывы к миру
12 августа 2023, 09:43

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине считают, что предстоящий политический сезон будет очень сложным для страны, так как раздается все больше голосов, призывающих к миру с Россией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал на законодательном уровне запрещать такие призывы.
Руководитель внешнеполитического ведомства признал наличие серьезных проблем. Голоса с призывами о мире раздаются уже из разных стран, и они идут не от политиков, а от простых людей, передает издание «Страна.ua». Кулеба обещал делать все возможное в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы заставить замолчать эти голоса. Он также самонадеянно заявил, что Украина добьется победы на всех фронтах.

Киев собирается принимать участие в большом количестве международных саммитов. Понятно, что эффект от этого участия будет нулевым до тех пор, пока эти встречи проводятся без участия России. Что касается намерений Кулебы диктовать свою волю мировому сообществу и заглушать голоса здравого смысла, то такая позиция Украины, противоречащая элементарным доводам разума, уже давно не новость.

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#права
#украина
#киев
#мид
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В Крыму пресечена попытка теракта ВСУ 20 беспилотниками
Минобороны: в Крыму пресечена попытка теракта ВСУ 20 БПЛА, пострадавших нет
12 августа 2023, 06:00

Фото: iStock/valio84sl

Силы Центрального военного округа занимаются ежедневным разминированием территорий, включая отвоеванные позиции и дороги, от взрывоопасных устройств и несработавших боеприпасов на краснолиманском участке, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
«Наши инженеры активно работают над обезвреживанием опасных участков на краснолиманском направлении после столкновений с боевиками», — отметили в министерстве.
Также было подчеркнуто, что в последние дни украинские войска стали чаще применять мины иностранного производства. Те боеприпасы, которые невозможно безопасно вывести, нейтрализуются на месте с помощью взрывных устройств.

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#военные
#боеприпасы
#всу
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Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
Кандидат в президенты США пообещал гарантировать, что Украина не войдет в НАТО
12 августа 2023, 04:44

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Вивек Рамасвами в Twitter заявил, что при его избрании обеспечит, чтобы Украина не стала членом НАТО, при условии выполнения ряда требований со стороны Москвы.
«Мы будем поддерживать сохранение текущих границ, возобновим экономические связи с Россией и предоставим гарантии, что Украина не будет принята в НАТО взамен на прекращение военного сотрудничества России с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сокращение ее военного присутствия в Западном полушарии», — сообщил Рамасвами.
В июле, политик высказал мнение о необходимости договоренности между Вашингтоном и Москвой о непринятии Украины в НАТО в обмен на обещание России не углублять связи с Китаем.

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#украина
#мнение
#нато
#киев
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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Оперштаб: движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили
12 августа 2023, 04:13

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение транспорта через Крымский мост возобновлено, сообщает Telegram-канал, следящий за ситуацией на мосту.
«Движение на Крымском мосту теперь открыто», — указано в сообщении.
Информация о прекращении движения появилась примерно в 1:30 ночи в субботу.

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#движение
#ночь
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ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР
12 августа 2023, 01:42

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа украинская армия провела 37 обстрелов на территории ДНР, запустив 118 боеприпасов разных типов, сообщается в телеграм-канале представителя ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки было зафиксировано 37 инцидентов обстрела со стороны украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.
Согласно данным, обстрелы осуществлялись с использованием артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, включая снаряды с кассетными боевыми частями.

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Антонов заявил о ненадежность финансовой системы Вашингтона
Антонов: новые санкции США показывают ненадежность финансовой системы Вашингтона
12 августа 2023, 01:02

Фото: iStock/rarrarorro

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что введенные санкции подтверждают слабость американоцентричной экономической системы. По его словам, попытки Вашингтона ослабить российскую экономику и нарушить технологическую независимость России оказались безрезультатными, передает РИА Новости.
«Несмотря на экономические давления со стороны Запада, Россия укрепляется и строит свое будущее. Многие страны, находящиеся вне так называемого "золотого миллиарда", стали еще более убеждены в проблемах американской финансовой модели», — говорится в заявлении Антонова.
Посол прокомментировал санкции против бизнесменов, таких как Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и РСПП, и обострение торговых ограничений в отношении российской металлургии.

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