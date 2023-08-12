LRT: После завершения саммита НАТО в Вильнюсе пропал новый асфальт

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Жители улицы Лепкальне в историческом центре Вильнюса в недоумении: сразу после завершения саммита НАТО с дорожного покрытия исчез недавно уложенный асфальт. Проезжая часть теперь напоминает сельский проселок, а не центральную городскую магистраль.
В социальных сетях тут же появились критические и язвительные комментарии по поводу случившегося. Городские власти дали довольно неуклюжее объяснение: работы не были должным образом завершены и теперь будут продолжены, но уже как полагается. Такое объяснение вызвало новую волну насмешек и упреков. Городская администрация практически сама призналась в том, что дорожные работы проводились кое-как, лишь бы создать видимость благоустроенности к приезду западных гостей.
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Александр Бойцов