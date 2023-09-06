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LRT: Президент Литвы заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения

06 сентября 2023, 00:37
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью национальному радио и телевидению (LRT).
«Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, которой направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства», — сказал глава литовского государства.

Он отметил, что помогающие Киеву страны — демократические и поэтому «должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей».


Президент Украины Владимир Зеленский предложил на время сохранения в стране военного положения приравнять коррупцию к государственной измене, которая влечёт за собой наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее президент Литвы сообщил украинскому коллеге о намерении направить Киеву 200 миллионов евро в качестве военной поддержки. Гитанас Науседа также заверил Зеленского, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который войдут системы NASAMS. Правительство Литвы опубликовало информацию о том, что военное оборудование прибудет в Киев уже в сентябре текущего года.

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#коррупция
#украина
#вооружение
#поставки
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Рамасвами: Зеленский обманул США и украинцев
Рамасвами: Зеленский жертвует доверием украинцев ради американских денег
06 сентября 2023, 00:03

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул США, желая пожертвовать доверием украинцев ради денег. Об этом пишет РИА Новости.
«Нашу нацию обманывает лидер на Украине, желающий пожертвовать доверием собственной нации как «демократии» с расчетом на обеспечение еще больших денег от налогоплательщиков США», — цитирует агентство слова Рамасвами.

Он раскритиковал Зеленского за готовность провести в стране выборы при финансировании со стороны США.

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AFP: Суд во Франции отклонил запрос о политическом убежище для Джулиана Ассанжа

#выборы
#сша
#пентагон
#украина
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AFP: Суд во Франции отклонил запрос о политическом убежище для Джулиана Ассанжа
05 сентября 2023, 23:31

Фото: iStock/Studio_Images

Cуд французской коммуны Кретей не разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение о предоставлении ему политического убежища в стране. Об этом во вторник сообщает агентство AFP со ссылкой на решение суда.
Суд указал, что закон требует, чтобы проситель убежища находился на территории Франции или другой страны Евросоюза, и то, что Ассанж находится в британской тюрьме, не позволяет сделать для него исключение.

 Ассоциация Robin des Lois, представители которой и просили разрешить Ассанжу просить убежища во Франции, уже заявила, что не собирается обжаловать решение суда. Однако её представители призвали бывшего адвоката Джулиана Ассанжа, а ныне министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти, вплотную заняться делом его экс-подзащитного.

Ранее Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сам журналист, предавший гласности действия американских военных и спецслужб, остаётся под стражей. В случае признания Ассанжа виновным ему грозит 175 лет тюремного заключения.

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Пентагон: США проведут новый пуск МБР Minuteman III
05 сентября 2023, 22:53

Фото: iStock/Phototreat

США проведут тестовые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Пуск планируется провести в среду утром, 6 сентября, он будет носить штатный характер, пишет РИА Новости.
Отмечается, что испытательный пуск нацелен на демонстрацию готовности ядерных сил Соединенных Штатов и национальных сил ядерного сдерживания. Пуск Minuteman III будет осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг (Калифорния).

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США заранее уведомили РФ о проведении испытаний в рамках двусторонних договоренностей.

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#сша
#рф
#испытания
#ракета
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На Украине считают, что выборы могут дестабилизировать ситуацию в стране
Секретарь СНБО: выборы президента могут дестабилизировать ситуацию на Украине
05 сентября 2023, 22:26

Фото: iStock/bizoo_n

Проведение президентских и парламентских выборов на Украине, на которых настраивают западные союзники, могут дестабилизировать ситуацию в стране, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности.
«Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации», - прокомментировал ситуацию Данилов.

По его мнению, на политическую арену могут выйти пророссийски настроенные кандидаты, и расшатать и без того нестабильную ситуацию в стране.

Ранее Данилов заявил, что третья мировая война уже началась. Так секретарь СНБО подвел к тому, что Украине просто необходимо вступить в НАТО. По его мнению, присутствие Киева в альянсе усилит его.

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#выборы
#украина
#владимир зеленский
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Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко
05 сентября 2023, 22:05

Фото: iStock/alzay

Глава Украины Владимир Зеленский уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - сообщается в обнародованном документе.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с Умеровым и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру. Голосование пройдет на следующей неделе.

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#днр
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#увольнение
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США будут просить КНДР отказаться от поставок оружия в Россию
Госдеп: США намерены просить КНДР отказаться от поставок оружия в РФ
05 сентября 2023, 21:47

Фото: iStock/DedMityay

США обеспокоены взаимодействием РФ и КНДР, и намерены продолжать просить северокорейцев отказаться от поставок оружия в Россию, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются. Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги (в этом направлении )», - прокомментировал ситуацию Салливан. 

Ранее стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.

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#сотрудничество
#кндр
#переговоры
#россия
#сша
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Экс-председатель СБУ Наливайченко: одно из подразделений СБУ занимается убийствами
The Economist: в СБУ с 2015 года есть подразделение, организующее убийства
05 сентября 2023, 21:09

Фото: iStock/aruba200

В СБУ с 2015 года существует отдельное подразделение, которое занимается убийствами. Об этом журналу The Economist заявил экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко.
Он уточнил, что это подразделение было организовано в 2015 году, уже после присоединения Крыма к России и создания ДНР и ЛНР.

По словам Наливайченко, украинские власти пришли к выводу, что сажать в тюрьму коллаборационистов недостаточно, поэтому решили, что «нужно устранять людей».

Издание отмечает, что данное подразделение связывали с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, командира батальонов «Спарта» Арсена Павлова и «Сомали» Михаила Толстых.

Кроме того, источники в украинской разведке сообщили, что названное Наливайченко подразделение играет центральную роль в операциях в России.

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#сбу
#убийство
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Выборы в Подмосковье: где, когда и как голосовать
05 сентября 2023, 20:30

Фото: Мособлизбирком

В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке. 
 
Проголосовать дистанционно может гражданин, зарегистрированный в Московской области, имеющий действующую подтверждённую учётную запись на региональном портале госуслуг и помнит действующий пароль. 
 
Через «Госуслуги» нужно было заранее зарегистрироваться. Те, кто подал заявление на участие в ДЭГ не позднее 23:59 4 августа, должен дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
Важно: те, кто зарегистрируется на ДЭГ, уже не сможет проголосовать на участке. При этом сама регистрация ещё не является голосованием. 
 
Само электронное голосование начнётся 8 сентября в 8:00 и закончится 10 сентября в 20:00. Чтобы проголосовать посредством ДЭГ, необходимо зайти на портал «Госуслуги» с помощью компьютера или мобильного устройства, подтвердить свой аккаунт с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать.
 
Такой способ голосования очень удобен – сделать это можно, находясь в любом месте.
 
Позвонить в информационно-справочный центр «Горячая линия» портала ДЭГ можно по телефону 8 (800) 200-36-20 (для звонков по России). 
 
Наличие ДЭГ не отменяет традиционного голосования на избирательных участках с помощью бумажных бюллетеней. Всего в дни голосования в Подмосковье будет работать порядка 4 тыс участков. В каждый из трёх выборных дней они будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома

При себе необходимо иметь российский паспорт. Документ нужно показать членам избирательной комиссии, получить бюллетень и пройти в кабинку для голосования. В бланке нужно отметить кандидата, за которого вы хотите проголосовать. Если бюллетень будет случайно испорчен, можно подойти к комиссии для получения нового. Затем бланк опускается в опломбированный ящик или другое установленное для этой цели устройство.
 
Вся необходимая для избирателей информация находится в цифровом сервисе ЦИК России «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения». Там можно найти номер и адрес нужной участковой комиссии, узнать о выборах, проходящих в конкретном муниципальном образовании, данные о кандидатах. Для этого нужно ввести на сайте адрес места жительства и нажать кнопку поиска.

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#мособлизбирком
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#единый день голосования
#едг
#дэг
#участок
#московская область
#подмосковье
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В Латвии более 60% россиян не сдали языковой тест с первой попытки
05 сентября 2023, 19:56

Фото: istockphoto/william87

Для продления постоянного вида на жительство в Латвии необходимо сдать экзамен по латышскому языку. С этой задачей не справились шесть из десяти россиян, проживающих в Латвии.
Как сообщает латвийский портал LSM со ссылкой на данные государственного центра содержания образования, в период с 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдали 39% граждан России, сдававших его впервые. Сдавали экзамен 11 301 человек. На повторный экзамен, который будет проходить с 4 сентября по 30 ноября, зарегистрировалось около 6,5 тысячи человек.

Как стало известно, с сентября проживающие в Латвии граждане России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, будут получать письма от министерства внутренних дел с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением действия вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также перестанут выплачивать пенсию.

Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет по правам человека и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, где нарушаются права россиян, которых могут депортировать из страны из за несданного экзамена по латышскому языку.

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