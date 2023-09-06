LRT: Президент Литвы заявил, что коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения

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Коррупция на Украине тормозит поставки западного вооружения, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью национальному радио и телевидению (LRT).
«Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, которой направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства», — сказал глава литовского государства.Он отметил, что помогающие Киеву страны — демократические и поэтому «должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей».
Ранее президент Литвы сообщил украинскому коллеге о намерении направить Киеву 200 миллионов евро в качестве военной поддержки. Гитанас Науседа также заверил Зеленского, что Украина получит новый пакет военной помощи, в который войдут системы NASAMS. Правительство Литвы опубликовало информацию о том, что военное оборудование прибудет в Киев уже в сентябре текущего года.
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