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«Лучше нанять охрану»: В США рассказали о просчёте Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленскому следует нанять охрану из-за угрозы США
16 октября 2023, 03:32

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просчитался, доверившись США, и теперь ему нужно серьёзно задуматься о собственной безопасности.
«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал он в ходе интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Джонсон добавил, что Вашингтон сейчас отодвигает Украину на второй план и переносит основное внимание на Израиль.


«Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина», — уверен бывший аналитик ЦРУ.

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Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
#сша
#украина
#youtube
#интервью
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Байден: ХАМАС должен быть уничтожен
16 октября 2023, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден считает, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено, однако сама Палестинская автономия при этом сохранена. Это заявление он сделал в ходе своего интервью для телеканала CBS.
«Нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства.  <..> Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан», — заявил Байден. 

Лидер Соединённых Штатов предостерёг от вмешательства в конфликт Иран и ливанскую «Хезболлу».

Также американский президент отметил, что на фоне активизации палестино-израильского конфликта в США возросла угроза совершения терактов на территории страны. Байден сообщил, что уже встречался на эту тему с представителями спецслужб.

Ранее многие американские личности и компании пошли по «безопасному пути» в вопросе конфликта между Израилем и Палестиной и осудили насильственные действия всех участников противостояния. Однако тех, кто выступил с подобной позицией, ожидала волна критики за нейтралитет.

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#израиль
#палестина
#хамас
#джозеф байден
#интервью
#сша
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Стало известно о планах Байдена посетить Израиль
Axios: США и Израиль обсуждают возможность визита Байдена на Ближний Восток
16 октября 2023, 02:59

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Власти США и Израиля обсуждают возможности визита американского лидера Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие дни. Об этом пишет Axios со ссылкой на должностных лиц Израиля.
В публикации говорится, что Байден планируют посетить Израиль на следующей неделе.

При этом руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявил, что о новых поездках президент США ему пока ничего не известно.

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#сша
#израиль
#президент
#байден
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«Яркий контраст»: США продемонстрировали настоящее отношение к Украине
ABC News: Подходы США к конфликтам в Израиле и на Украине разительно отличаются
16 октября 2023, 01:47

Фото: iStock/ValleraTo

Обозреватель Джон Лайонс заявил, что США в ситуации с Израилем продемонстрировали подход к предоставлению военной помощи, отличный от Украины. Об этом пишет ABC News.
«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи Израилю, который, вероятно, пока даже в нём не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», — отметил журналист.

Лайонс добавил, что решительная поддержка Израиля сильно отличается от «неохотной» помощи Киеву со стороны западных государств.

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#сша
#журналист
#поддержка
#украина
#израиль
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Климкин: Украине следует ускорить производство вооружений
16 октября 2023, 01:44

Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

Украине нужно ускорить производство вооружений, чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет The New York Times (NYT).
«Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — указал Климкин.

По словам экс-главы украинского дипломатического ведомства, в Вашингтоне у лиц, принимающих решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Появление еще одного конфликта, по мнению Климкина, означает, что на Киев у США остаётся очень мало времени.

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить более $2 млрд на совокупную помощь Украине и Израилю, заявил 15 октября помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, подобная помощь будет включать в себя необходимое вооружение для защиты суверенитета Украины и борьбы с террористами ХАМАС в Израиле.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Он уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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#украина
#сша
#вооружение
#производство
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«Мы проиграли»: В Польше заявили о подставе от Украины
Myśl Polska: Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах
16 октября 2023, 01:20

Фото: iStock/rarrarorro

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша из-за конфликта между Россией и Украиной проигрывает на политическом и экономическом фронтах. Об этом он написал в своём материале для Myśl Polska.
«Мы проигрываем уже не только экономически, но и политически: Польша, к примеру, будет показательно наказана за «незаконное» введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она «нарушила международное право», — говорится в публикации.

Учёный отметил, что попытки польского правительства следовать интересам своих граждан постоянно противоречат международному праву или законам ЕС.

При этом Германия использует Украину в качестве инструмента для подчинения Польши немцам, ​резюмировал Модзелевский.

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Салливан: Вашингтон выделит Украине и Израилю более $2 млрд помощи
16 октября 2023, 01:08

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить более $2 млрд на совокупную помощь Украине и Израилю, заявил 15 октября помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует телеканал CBS.
По его словам, подобная помощь будет включать в себя необходимое вооружение для защиты суверенитета Украины и борьбы с террористами ХАМАС в Израиле. У вашингтонской администрации для этого имеется всё необходимое, включая боеприпасы, однако нужно разрешение на финансирование от Конгресса США.

«Ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе», — отметил Салливан (цитата по ТАСС).

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Он уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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#сша
#украина
#конгресс сша
#помощь
#израиль
#финансирование
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На Украине снова звучат взрывы, в семи областях — воздушная тревога
16 октября 2023, 00:46

Фото: iStock/Diy1

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Миргороде (Полтавская область), Кропивницком (Кировоградская область) и пригороде Днепропетровска. Информация об этом, в частности, появилась в Telegram-канале издания «Зеркало недели».
При этом, как показывают свежие данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных официальному Киеву частях Херсонской области звучат сирены воздушной тревоги.

С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.

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#воздушная тревога
#взрывы
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Дональд Туск готов сформировать новое польское правительство
16 октября 2023, 00:11

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что именно он сформирует новое правительство страны по результатам прошедших в воскресенье парламентских выборов, сообщает издание Gazeta Wyborcza.
По результатам экзитполов, правящая консервативная партия экс-премьера Ярослава Качиньского «Право и Справедливость» набрала 36,8% голосов, а оппозиционные «Гражданская коалиция» Дональда Туска, «Третий путь» и «Левые» — 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае их объединения в коалицию.

Несмотря на то, что победу демократической оппозиции признали даже в штабе «Права и Справедливости», действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство. По словам Моравецкого, «такова политическая традиция в Польше» — поручать формирование правительства победившей партии. 

Ранее генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах.

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#польша
#правительство
#выборы
#оппозиция
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Генсек ООН Гутерриш обратился с требованиями к Израилю и ХАМАС
15 октября 2023, 23:38

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС — немедленно и без предварительных условий освободить всех ранее захваченных движением заложников. Призыв Гутерриша обнародовала вечером в воскресенье пресс-служба Организации Объединенных Наций.
 «ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий <...> Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работника <...> в секторе Газа», — говорится в документе.

По словам генсека, мир находится «на грани пропасти на Ближнем Востоке».

В ходе вооружённого столкновения Израиля и Палестины погибло 1400 мирных граждан израильской стороны. Об этом сообщил телеканал i24 News. При этом, ещё 3500 тысячи мирных жителей Израиля получили ранения разной степени тяжести.
Ранее Минздрав Палестины заявил о гибели 245 человек в секторе Газа. Ещё девять тысяч пострадали.

Ранее советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш заявил, что дальнейших конфликтов с Израилем можно избежать при выполнении одного условия. По его словам, палестинским жителям нужно предоставить независимую страну, в которой у них будут права. Если это произойдёт, будет поставлена окончательная точка в многолетнем обострении конфликтов между Израилем и Палестиной.

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#палестина
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