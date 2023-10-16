«Лучше нанять охрану»: В США рассказали о просчёте Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просчитался, доверившись США, и теперь ему нужно серьёзно задуматься о собственной безопасности.
«Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал он в ходе интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Джонсон добавил, что Вашингтон сейчас отодвигает Украину на второй план и переносит основное внимание на Израиль.
«Израиль для США сейчас куда более важный приоритет, чем Украина», — уверен бывший аналитик ЦРУ.
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