Лукашенко: бойцы ЧВК «Вагнер» принесут пользу Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Лукашенко заявил, что опыт бойцов «Вагнера» будет полезен белорусской стороне
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что боевой опыт вагнеровцев будет полезен белорусским силовикам, если командиры ЧВК приедут в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости.
Лукашенко отметил, что бояться бойцов ЧВК «Вагнера» не надо.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Кремль оценил возможность участия Лукашенко в качестве переговорщика по Украине.
Лукашенко отметил, что бояться бойцов ЧВК «Вагнера» не надо.
«Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — дополнил Лукашенко.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Кремль оценил возможность участия Лукашенко в качестве переговорщика по Украине.
Екатерина Коршунова