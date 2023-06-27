Лукашенко: Целая бригада силовиков была готова к переброске в РФ, если бы возникла необходимость

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия, милиция и спецподразделения были готовы отправиться в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был готов к тому, что в случае необходимости, подразделения силовиков будут переброшены в РФ для подавления мятежа.
По его словам, силовые структуры были приведены в боевую готовность. Армия, милиция и спецподразделения были готовы отправиться в Россию, при необходимости.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Лукашенко, бойцы ЧВК «Вагнер» принесут пользу Белоруссии.
По его словам, силовые структуры были приведены в боевую готовность. Армия, милиция и спецподразделения были готовы отправиться в Россию, при необходимости.
Анастасия Крестьянова