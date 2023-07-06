Лукашенко допустил начало переговоров по Украине к осени

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не желает участвовать в переговорном процессе до возврата всех территорий Украины в границах 1991 года. Об этом пишет издание БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что европейские страны уже готовы к тому, чтобы начать дипломатическое урегулирование. США, по его мнению, занимают промежуточную позицию по вопросам переговоров.
Белорусский лидер отметил, что Украина будет готова к проведению переговоров после наступления.
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Лукашенко отметил, что европейские страны уже готовы к тому, чтобы начать дипломатическое урегулирование. США, по его мнению, занимают промежуточную позицию по вопросам переговоров.
«Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия. От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна», - заявил Лукашенко.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова