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Лукашенко допустил начало переговоров по Украине к осени

06 июля 2023, 13:36

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не желает участвовать в переговорном процессе до возврата всех территорий Украины в границах 1991 года. Об этом пишет издание БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что европейские страны уже готовы к тому, чтобы начать дипломатическое урегулирование. США, по его мнению, занимают промежуточную позицию по вопросам переговоров.


Белорусский лидер отметил, что Украина будет готова к проведению переговоров после наступления.

«Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия. От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна», - заявил Лукашенко.
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#Лукашенко
#Украина
#конфликт
#переговоры
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В московском Институте органической химии на Ленинском проспекте произошёл взрыв
06 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Взрыв случился в здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве.
Пострадал один человек. По данным Shot, ЧП случилось в лабораторном корпусе здания. Пострадавшего с химическим ожогом госпитализировали.
 
Baza пишет, что причиной взрыва стала неудачная химическая реакция.

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#взрыв
#институт
#Ленинский проспект
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В Митуризме рассказали, где в Краснодарском крае меньше всего людей
06 июля 2023, 19:41

Фото: iStock/LARISA DUKA

Курорты Краснодарского края заполнены на 83%, ожидается, что до конца лето там отдохнет порядка 12, 5 миллионов россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на Минтуризм России.
Согласно сообщению, отдыхающих готовы принять более 10 тысяч отелей и гостиниц. Подготовлено порядка 600 тысяч мест.

По состоянию на 6 июля в Краснодарском крае отдохнуло более шести миллионов туристов. На сегодняшний день, курорты, расположенные на Черном море, заполнены на 83%. При этом на Азовском море занято 73% от общего числа мест. А вот в предгорных районах Краснодарского края загружено всего 50%.

При этом в Бетте, Кринице, Прасковеевке и Веселовке отдыхающих намного меньше и на пляжах полно свободных мест. В министерстве также посоветовали рассмотреть курорты побережья Азовского моря.

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#Краснодарский край
#море
#лето
#курорт
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США 7 июля может объявить о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
06 июля 2023, 19:39

Фото:iStock/Yaraslau Mikheyeu

США 7 июля объявят о новом пакете помощи Украине, в который будут входить кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на свои источники. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена, что американские власти активно рассматривают поставки на Украину кассетных боеприпасов.
 
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данные поставки США «очередным шагом к эскалации».
 
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.

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#США
#Украина
#СВО
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Талибы* объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
06 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/NatanaelGinting

Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». Об этом сообщает Khaama Press.
Пресс-секретарь пояснил, что салоны красоты накладывают «непомерное бремя» на семью жениха перед свадебной церемонией, а некоторые бьюти-процедуры «противоречат шариату». Мохаджер не уточнил, в чем именно заключается противоречие.

Напомним, 4 июля стало известно, что Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты. Они должны будут закрыться в течение месяца.

*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России

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#Афганистан
#салон красоты
#женщины
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Президент портала SuperJob Захаров заявил о необходимости изменений в сфере производства
06 июля 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.
«На многих предприятиях низкая производительность труда, устаревшее оборудование, долгое время развитием многих отраслей не занимались. Все это приводит к дефициту кадров», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.

До этого эксперты «Авито. Работа» исследовали рынок труда и проанализировали, как изменилась ситуация с начала 2023 года. Так, по сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.

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#работа
#производство
#труд
#общество
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В Москве 8 июля из-за велогонки перекроют некоторые дороги
06 июля 2023, 19:24

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

8 июля с 7:30 до 12:00 в районе улицы Косыгина в Москве перекроют движение.
Изменения в движении связаны с проведением велогонки «Столица», сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.
 
Помимо улицы Косыгина перекроют участки Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта и Воробьевского шоссе.

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#Москва
#велогонка
#движение
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В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
06 июля 2023, 19:21

Фото: iStock/Matt277

В Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.

Согласно сообщению, спасатели вынесли уже двух людей, которые надышались угарным газом. Они будут направлены в ближайшие медучреждения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего из горящего здания спасли уже семь человек. Эвакуация людей продолжается.

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#пожар
#Москва
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Вирусолог Малышев: Заразиться менингитом через посылку маловероятно
06 июля 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человекe воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.
«Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным способом. То есть, через контакты с носителями, больными. <…> А вот заразиться через посылку маловероятно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он добавил, что при заражении симптомов может не быть вообще, а могут случится менингит, энцефалит и шок. Таким образом, инфицированный может и не подозревать о болезни.

В Екатеринбурге из-за вспышки менингита среди сотрудников распределительного центра OZON погибли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Так, у заболевших инфекция протекала молниеносно. Они скончались менее чем за сутки. Один из погибших поступил в больницу 25 июня, а умер 26 июня. Второго заболевшего госпитализировали 1 июля. Он скончался в тот же день.

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#заболевание
#менингит
#инфекция
#врач
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В Дубне начнут производить оборудование для метро и РЖД
06 июля 2023, 19:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

Научно-производственный комплекс «ЭНКОР» в Дубне будет производить оборудование для метрополитена и РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Сотрудники надзорного ведомства провели профилактический визит на стройплощадку цеха предприятия. 
«Комплекс будет ежегодно изготавливать 250 термопластических контейнеров с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации, а также 25 блочно-модульных подстанций, распределители с моторным приводом и индикатором короткого замыкания», – говорится в сообщении. 
Комплекс состоит из одноэтажного здания площадью 5 тыс кв м. Завершить строительство планируют в III квартале этого года. Сейчас на объекте проводят монтаж внутренних инженерных сетей и работы по благоустройству.
 
Визит был проведён по просьбе застройщика. Инспекторы осмотрели здание, оценили благоустройство прилегающей территории, выдали рекомендации по приведению здания в соответствие с проектом. 
 
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#Главгосстройнадзор МО
#экономика
#Дубна
#Московская область
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