Лукашенко назвал условие, при котором применит ядерное оружие

Фото: сайт Кремля
Лукашенко заявил о готовности воевать в случае агрессии против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вступит в противостояние с Украиной в том случае, если агрессия будет направлена против Минска. Об этом пишет издание РИА Новости.
По словам белорусского лидера, он готов вступить в военное противостояние только в том случае, если хотя бы один солдат ступит на территорию страны с целью убивать граждан. Он отметил, что его обращение адресовано не только Киеву, но и другим соседним странам.
Лукашенко добавил, что ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии является оружием сдерживания и будет применено без каких-либо колебаний тогда, когда против страны будет применена агрессия и безопасность республики окажется под угрозой.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Лукашенко о том, что ядерного оружия хватит на всех. Глава государства призвал всех вступать в ядерный союз России и Белоруссии.
По словам белорусского лидера, он готов вступить в военное противостояние только в том случае, если хотя бы один солдат ступит на территорию страны с целью убивать граждан. Он отметил, что его обращение адресовано не только Киеву, но и другим соседним странам.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Лукашенко о том, что ядерного оружия хватит на всех. Глава государства призвал всех вступать в ядерный союз России и Белоруссии.
Анастасия Крестьянова