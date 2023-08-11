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Лукашенко назвал желательным сохранение отношений со странами Евросоюза

11 августа 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желательно сохранить отношения со странами ЕС. Об этом сообщает агентство Белта.

«Не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. По мнению членов ЕК, совершенствование республики в военном плане будет усложнено, так как в рамках введенных рестрикций, введен запрет на ввоз в Беларусь оружия и боеприпасов. Также отмечается, что к экспорту в страну запрещены любые товары и технологии, которые могут быть применены в космической сфере и авиации.

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В Белоруссии могут построить вторую АЭС
Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии
11 августа 2023, 12:56

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что на востоке Белоруссии могут построить вторую атомную электростанцию, сообщает «СБ.Беларусь сегодня».
«На электро будем переходить (шире использовать в стране электроэнергию) – не даром же атомную станцию построили. У меня такая шальная мысль – и вторую атомную электростанцию построить на востоке», - цитирует издание слова Лукашенко.    

Белорусская АЭС расположена у северо-западной границы Белоруссии в 18 километрах от города Островец. Ее построили в 2013 году.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей», - прокомментировали ситуацию в СМИ. 

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#александр лукашенко
#аэс
#белоруссия
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Медведев: капитуляция Украины дала бы мир, но его не хотят в Вашингтоне
11 августа 2023, 10:11

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что к мирному разрешению конфликта на Украине может привести только капитуляция, которую не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, спонсирование киевского режима поддерживает миф «великого контрнаступления», которое, в свою очередь, поддерживает миф «великой экономики доллара». Зампред Совбеза РФ отметил, что на данный момент достичь мира все еще возможно. 

«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму», — отметил Медведев.

Напомним, ранее Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». По словам Медведева, шансы на успех имеет тот посредник, который будет готов признать реалии сегодняшнего дня, в которых часть украинской территорий вернулась в Россию.

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#украина
#спецоперация
#сша
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Политолог Баширов назвал провокацией и шантажом переброску польских войск к Белоруссии
Политолог Баширов назвал шантажом переброску польских войск к Белоруссии
11 августа 2023, 10:06

Фото: IStock/Ruma Aktar

Польша направляет в сторону Белоруссии порядка 10 тысяч своих солдат. Об этом заявил французский политик Филиппо отметив, что переброска польских войск ведёт к мировой войне.
Однако политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов заявил, что страны НАТО не заинтересованы в конфликте с Белоруссией, поскольку в случае вооружённого столкновения, на помощь Минску придёт Москва. В интервью «Радио 1» эксперт подчеркнул, что военные действия грозят Польше серьёзными последствиями.
«В серьёзные военные действия я не верю. Особенно после того, как был заключён договор о размещении российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Действует также и статья ОДКБ, которая подразумевает, что в случае нападения на Белоруссию — тем более одной из стран НАТО — вооружённые силы России будут оказывать поддержку. Соответственно боевое столкновение – это то, чего категорически пытаются избежать натовцы, они не готовы сталкиваться напрямую. Тем более, что последствия для Польши, особенно экономические, будут ужасающие», — сказал политолог.
По словам Марата Баширова, Польша пытается повысить свою значимость в Евросоюзе. Переброска войск – это провокация и шантаж.
«Польские власти пытаются создать новый центр притяжения. До сих пор считалось, то лидерами Европейского Союза являются Франция и Германия. Германия в большей степени, потому что именно она датировала многие реформы в странах Европы, и теперь многие страны ей должны. Германия была и энергетическим хабом до тех пор, пока не были разрушены Северные потоки. Сейчас Польша как раз имеет выход к морю, имеет собственные порты, имеет собственные заводы по получению сжиженного газа, по её территории проходит нефтепровод. Таким образом польские власти пытаются поднять свой вес в европейском сообществе, ведь такие провокации напрягают власти других стран, заставляя их вступать в некий диалог с поляками. Это шантаж», — заключил Марат Баширов.
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#военные
#политолог
#польша
#белоруссия
#нато
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Байден назвал Китай бомбой замедленного действия
11 августа 2023, 09:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Китай является бомбой замедленного действия. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Глава США считает Китай «плохими ребятами, отметив, что они делают плохие вещи, когда имеют проблемы.

«Китай - это бомба замедленного действия во многих смыслах. КНР сталкивается с экономическими проблемами, в том числе высокой безработицей», - считает американский лидер.

Он также подчеркнул, что не хочет навредить Китаю, но наблюдает за ним и надеется на рациональные отношения с ним.

При этом конгрессмен-республиканец из Аризоны Пол Госар призвал президента США Джо Байдена сосредоточиться на внутренних проблемах Соединенных Штатов, включая сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой, вместо инвестирования в конфликт на Украине.

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#отношения
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#байден
#трамп
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Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона об использовании кассетных бомб ВСУ
11 августа 2023, 07:31

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о надлежащем использовании Украиной кассетных боеприпасов.
США уверены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он отметил, что у США есть все основания для того, чтобы быть в этом уверенными, подчеркнув, что поставка кассетных боеприпасов на Украину будет продолжаться.
 
Антонов напомнил про убийство российского журналиста Ростислава Журавлева. Который погиб именно от удара ВСУ кассетными бомбами.

«Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» - прокомментировал Антонов заявление Пентагона.

Он подчеркнул, что Киев при вооруженной поддержке западных союзников уничтожил сотни детей. Он также напомнил про убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также недавнее покушение на жизнь Захара Прилепина. Антонов заявил, что ответственность за все эти деяния лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне.

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#украина
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#заявление
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#киев
#антонов
#покушение
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Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне
11 августа 2023, 07:08

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отправка польских военных на границу с Белоруссией приведет к третьей мировой войне.
«Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней», - отметил Филиппо.

При этом он назвал подобное поведение поляков сумасшествием и призвал их остановить.

Ранее глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша желает разместить десять тысяч военных на востоке государства для охраны границы с Белоруссией. Сообщается, что на данный момент на границе находятся две тысячи польских военных.

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#мвд
#военные
#президент
#польша
#ес
#нато
#всу
#ракеты
#солдат
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В «Роскосмосе» допустили строительство лунной базы Россией и Китаем
Глава «Роскосмоса» Борисов: РФ и КНР могут построить лунную базу после 2030 года
11 августа 2023, 05:56

Фото: iStock/dima_zel

В будущем Луна может стать отправной точкой для путешествий в глубокий космос, подчеркнул руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов, пишет РИА Новости.
Директор корпорации отметил, что после завершения миссии «Луна-28» Россия в сотрудничестве с Китаем рассмотрит вариант пилотируемой экспедиции на Луну и создание там научно-исследовательской базы.

«Считаю, что Луна в будущем может служить отправной платформой для исследований далекого космоса и отдаленных планет», — заявил Борисов.
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#россия
#луна
#роскосмос
#станции
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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов
Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
11 августа 2023, 05:07

Фото: Istockphoto / golubovy

Депутат Госдумы от комитета по социальной политике Светлана Бессараб предложила уменьшить недельную рабочую нагрузку в России с 40 до 36 часов.
В интервью «Ленте.ру» она отметила, что подобная практика уже существует в некоторых развитых странах и соответствует реалиям российского трудового рынка.

«Многие страны идут по пути сокращения рабочего времени, и Россия может занять прогрессивную позицию в этом вопросе. Не только мы рассматриваем эту идею. В Европе есть страны, где рабочая неделя составляет 36, 35 или даже 32 часа. Например, в экономически успешных Нидерландах рабочая неделя не превышает 33 часа», — подчеркнула Бессараб.
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#депутат
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Антонов заявил, что новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию
Антонов: новый запрос администрации США о помощи Киеву не изменит ситуацию
11 августа 2023, 04:38

Фото: iStock/Jon Rehg

Американская инициатива по дополнительной финансовой поддержке Украины не изменит хода событий и не будет означать поражения для России, заявил российский посланник в США Анатолий Антонов.
«Вашингтон продолжает разжигать конфликт, проявляя почти маниакальное желание достичь стратегического проигрыша России. Такие попытки обречены на неудачу», — выразил свою позицию Антонов в сообщении, опубликованном дипломатической миссией в социальных сетях.
Так российский дипломат отреагировал на предложение президента США Джо Байдена к Конгрессу о выделении свыше 20 миллиардов долларов на поддержку Украины, из которых 12 миллиардов предназначены для военных целей.

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#конфликт
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#антонов
#трамп
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