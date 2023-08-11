Лукашенко назвал желательным сохранение отношений со странами Евросоюза

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что желательно сохранить отношения со странами ЕС. Об этом сообщает агентство Белта.
«Не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — отметил Лукашенко.
Напомним, ранее Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. По мнению членов ЕК, совершенствование республики в военном плане будет усложнено, так как в рамках введенных рестрикций, введен запрет на ввоз в Беларусь оружия и боеприпасов. Также отмечается, что к экспорту в страну запрещены любые товары и технологии, которые могут быть применены в космической сфере и авиации.
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