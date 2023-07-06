Лукашенко не исключил задействование ЧВК «Вагнер» для обороны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси, она может быть задействована для обороны страны.
Лукашенко добавил, что вагнеровцы будут размещены под определенные условия, одним из которых, будет оборона страны. Он также указал на то, что опыт боевых подразделений будет очень востребован.
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Анастасия Крестьянова