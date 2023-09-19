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Лукашенко о переговорах с Путиным: «Украина — это цветочки, ягодки впереди»

Лукашенко: переговоры с Путиным в Сочи были посвящены обороне и безопасности
19 сентября 2023, 17:15
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, были обсуждены вопросы обороны и безопасности. Об этом сообщает издание БелТа.

По словам белорусского главы, события на Украине – это начало, а «ягодки» могут ожидать впереди. Он также отметил, что Беларусь и Россию настораживает Польша, а за ней США.

Лукашенко добавил, что в ходе переговоров, были обсуждены дальнейшие действия на территории республики. Других подробностей встречи он не привел.

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Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном
19 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Sputnik Армения.
В настоящее время подробности переговоров не приводятся. 
 
Прежде, МИД Франции обратилось к Баку с требованием о прекращении военных действий. Представители ведомства указали на необходимость соблюдения норм международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Москва призывает Баку и Ереван к урегулированию кризиса дипломатическим путем. 

Прежде сообщалось, что Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. 
 
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Сенат США выступил за военную модернизацию Чехии и Словакии из-за «угрозы» от РФ
19 сентября 2023, 17:00

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Группа сенаторов США во главе с Робертом Менендесом представила в конгресс проект резолюции по случаю 30-летия независимости Чехии и Словакии, согласно которому в этих государствах были поддержаны быстрые темпы военной модернизации из-за «угрозы» со стороны России. Об этом сообщает RT.
«Сенат выражает решимость Соединённых Штатов и впредь укреплять трансатлантические связи и региональную безопасность посредством НАТО, поддерживает ускоренные темпы модернизации вооружённых сил Чехии и Словакии в свете явной угрозы трансатлантическим миру и безопасности, которую представляет российская агрессия на Украине», — приводит слова из документа RT.

По информации авторов проекта, будет продолжена работа по противостоянию новым угрозам, которые возникают со стороны Китая, РФ и других государств. Как считают американские авторы проекта, США, Чехия и Словакия вносят «основной вклад» в различные виды помощи Украине.

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#рф
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Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху
Песков: РФ работает над возвращением конфликта в Карабахе в русло дипломатии
19 сентября 2023, 16:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные сейчас работают с тем, чтобы повернуть процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в политико-дипломатическое русло.
По его словам, переговоры проводятся между российскими военнослужащими, армянской и азербайджанской стороной. Однако, в случае необходимости, контакты состоятся на высшем уровне. 
 
Спикер Кремля подчеркнул, что приоритетом является убедить стороны конфликта в отказе от продолжения военных действия. Он также подчеркнул, что главным является недопущение человеческих жертв. 

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#армения
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В Ереване начались протесты против Пашиняна
Жители Еревана требуют у здания парламента видеть премьер-министра Пашиняна
19 сентября 2023, 16:45

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Трансляцию событий ведет телеканал 24ТВ.
В настоящее время у здания правительства Армении находится около 500 человек. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны. 
 
Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе. 


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#страны
#заседание
#человек
#оон
#рф
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Депутат Белик: Польша не изменяет своей русофобской политике
19 сентября 2023, 16:44

Фото: iStock/delray77

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Об этом пишет RT.
По словам Белика, Польша все также ищет «российский след» там, где его нет и делает абсурдные заявления. Он отметил, что в проблеме мигрантов на итальянском острове Лампедуза польский политик Мулярчик решил обвинить РФ, хотя это абсолютно нелепо и некомпетентно.

«Вместо того, чтобы заниматься урегулированием миграционного кризиса, в котором виновата Европа, обещавшая приют мигрантам, на родину которых страны ЕС не раз бесцеремонно вторгались, европейские политики стремятся переложить с больной головы на здоровую», — приводит слова депутата RT.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в заинтересованности в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По мнению Мулярчика преступные организации, которые осуществляют перевозку мигрантов, связаны с Россией. Причиной он назвал желание РФ дестабилизировать ситуацию.

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#италия
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Член ОП Данюк назвал глупым обвинение России в миграционном кризисе в Италии
19 сентября 2023, 16:42

Фото: iStock/Naeblys

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика, который обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Об этом сообщает RT.
По словам Данилюка, решение Мулярчика «абсолютно глупое». Он утверждает, что главная причина миграционного кризиса — это сама политика Евросоюза.

«То, что именно поляк заявляет это, говорит о том, что Польша является самой главной русофобской страной внутри ЕС», — цитирует Данилюка RT.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в заинтересованности в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. По мнению Мулярчика преступные организации, которые осуществляют перевозку мигрантов, связаны с Россией. Причиной он назвал желание РФ дестабилизировать ситуацию.

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#россия
#политика
#мид
#польша
#ес
#рф
#мигранты
#италия
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Степанакерт призвал Баку сесть за стол мирных переговоров
19 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/Emile Ghessen

Степанакерт призвал Баку прекратить огонь и перейти к мирным переговорам. Об этом сообщает единый информационный центр непризнанного Нагорного Карабаха.
«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе. По его словам, есть возможность дипломатического урегулирования ситуации. Спикер Кремля отметил, что российские военнослужащие поддерживают контакты с армянской и азербайджанской сторонами. В случае необходимости, возможны переговоры на высшем уровне.

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#кремль
#дмитрий песков
#рф
#переговоры
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Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Карабахе
Песков: РФ обеспокоена эскалацией напряженности в Нагорном Карабахе
19 сентября 2023, 16:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Нагорном Карабахе.
По его словам, есть возможность дипломатического урегулирования ситуации. Спикер Кремля отметил, что российские военнослужащие поддерживают контакты с армянской и азербайджанской сторонами. В случае необходимости, возможны переговоры на высшем уровне.
 
Песков также сообщил, что Москва призывает Баку и Ереван отказаться от военных действий и силовых методов разрешения конфликта. 

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#песков
#переговоры
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Запад перестал покрывать провокации Зеленского
Полянский: СМИ Запада перестали покрывать провокации Зеленского
19 сентября 2023, 16:28

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные СМИ перестали замалчивать провокации президента Украины Владимира Зеленского и покрывать его. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
Полянский назвал статью американского издания издании New York Times плохим знаком для Зеленского , отметив, что портал опубликовал материал накануне открытия недели высокого уровня в Генассамблее ООН.
 
Напомним, речь идет о статье, в которой говорится, что удар по рынку в Константиновке нанесли украинские военнослужащие. В свою очередь, президент Украины возложил вину на российских военных и заявил, что рынок с мирными гражданами был обстрелян со стороны ВС РФ. 

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