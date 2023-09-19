Лукашенко о переговорах с Путиным: «Украина — это цветочки, ягодки впереди»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, были обсуждены вопросы обороны и безопасности. Об этом сообщает издание БелТа.
Лукашенко добавил, что в ходе переговоров, были обсуждены дальнейшие действия на территории республики. Других подробностей встречи он не привел.
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