Лукашенко о потере равновесия на саммите СНГ в Бишкеке: «Не дождетесь»

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал случай с потерей равновесия, который произошёл на ступеньках в Бишкеке во время саммита СНГ. Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».
«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: «Не дождетесь», — говорится в публикации.
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