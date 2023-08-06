Лукашенко обратился к запретившим участие россиян и белорусов организациям

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в отношении спортивных организаций, запретивших участие российских и белорусских спортсменов. Его замечания были опубликованы агентством РИА Новости.
«Вы стараетесь исключить сильных соперников из международного спорта. Вы стремитесь отобрать у нас спортивные трофеи. Вы лишаете Олимпийское движение его духа и ценности», — подчеркнул политик.Он описал происходящее как проявление слабости и страха.
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