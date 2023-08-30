Лукашенко обсудил с Путиным острые вопросы региональной обстановки

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным и обсудил с ним острые вопросы региональной и международной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным и обсудил с ним острые вопросы региональной и международной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.
Согласно сообщению, Лукашенко 30 сентября, в среду, провёл сразу несколько телефонных разговоров со своими зарубежными коллегами.
В сообщении также уточняется, что 30 августа, в среду, Лукашенко обсудил развитие белорусско-казахстанского сотрудничества со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
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Согласно сообщению, Лукашенко 30 сентября, в среду, провёл сразу несколько телефонных разговоров со своими зарубежными коллегами.
«Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным», - говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
В сообщении также уточняется, что 30 августа, в среду, Лукашенко обсудил развитие белорусско-казахстанского сотрудничества со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
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Элина Позднякова